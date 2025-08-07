Naukowcy zidentyfikowali nowy gatunek morskiego gada sprzed niemal 183 milionów lat. Skamieniałość, wydobyta z łupków posidoniowych w niemieckim Holzmaden, rzuca nowe światło na ewolucję prehistorycznych ekosystemów oceanicznych.

Nowy gatunek pradawnego plezjozaura odkryty w Niemczech. Przełomowe znalezisko sprzed 183 milionów lat / East News

Nowy gatunek pradawnego morskiego gada zidentyfikowano na słynnym stanowisku paleontologicznym w niemieckim Holzmaden. Okaz należy do plezjozaurów - długoszyich, morskich gadów, które zamieszkiwały oceany w erze dinozaurów. Odkrycie poszerza wiedzę na temat prehistorycznych ekosystemów sprzed prawie 183 milionów lat.

Nowo sklasyfikowany gatunek, nazwany Plesionectes longicollum, reprezentuje nieznany wcześniej typ plezjozaura. Te wodne gady żyły w oceanach między 240 a 65 milionów lat temu, a ich szczątki znajdowane są niemal na całym świecie.

Szczątki wydobyto dawno temu. Odkrycia dokonano dopiero teraz

Szczątki zwierzęcia, które teraz zidentyfikowano, wydobyto już w 1978 roku z kamieniołomu w Holzmaden w południowo-zachodnich Niemczech. To niemal kompletny szkielet, jednak jego unikalne cechy anatomiczne rozpoznano dopiero teraz dzięki szczegółowym analizom. Zwierzę mogło osiągać około 3,2 metra długości i charakteryzowało się wyjątkowo długą szyją, złożoną z co najmniej 43 kręgów.

Publikacja na temat nowego gatunku ukazała się w czasopiśmie naukowym "PeerJ Life & Environment". Autorami badań są Sven Sachs z Muzeum Przyrodniczego w Bielefeld oraz dr Daniel Madzia z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.

Okaz znajdował się w zbiorach przez dekady, ale wcześniej nigdy w pełni nie zbadano jego wyjątkowej anatomii. Nasza szczegółowa analiza pokazała niezwykłą kombinację cech szkieletu, która wyraźnie odróżnia go od wszystkich wcześniej znanych plezjozaurów - wyjaśnia Sven Sachs, główny autor badania.

Nowo zidentyfikowany okaz jest szczególnie istotny, ponieważ reprezentuje najstarszego znanego plezjozaura z rejonu Holzmaden. Mimo że nie był to osobnik dojrzały, jego charakterystyczne cechy anatomiczne nie uległy znaczącym zmianom w trakcie rozwoju, co uzasadnia klasyfikację jako zupełnie nowy rodzaj i gatunek.

To odkrycie stanowi kolejny element układanki ewolucji morskich ekosystemów w kluczowym momencie historii Ziemi. Wczesny etap toarku (wczesna jura), w którym żyło to zwierzę, był okresem poważnych zmian środowiskowych, w tym znaczącego anoksycznego wydarzenia oceanicznego (wiążącego się ze znaczącym niedoborem tlenu), które miało globalny wpływ na życie morskie - podkreśla dr Daniel Madzia.

Stanowisko paleontologiczne łupków posidoniowych w Holzmaden to jedno z najważniejszych na świecie "okien" w jurajskie życie morskie. Szczątki zwierząt, w tym plezjozaurów i morskich krokodyli sprzed 180 milionów lat, odkrywano tam już od XVI wieku. Do tej pory znaleziono tam pięć innych gatunków plezjozaurów, reprezentujących trzy główne linie ewolucyjne.

Nowo zidentyfikowana skamieniałość jest na stałe przechowywana w Stuttgart State Museum of Natural History.