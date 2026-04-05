Już we wtorek, 7 kwietnia, u stóp Kopca Krakusa w Krakowie odbędzie się jedno z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń plenerowych w Krakowie – Tradycyjne Święto Rękawki. Tegoroczna edycja z pewnością przyciągnie rekonstruktorów, miłośników historii i kultury dawnych Słowian, a także rodziny z dziećmi i turystów.

W tym roku Rękawka odbędzie się pod hasłem „Zbrodnia i kara”. Inspiracją dla organizatorów stała się popularność historii „true crime” oraz realia wczesnego średniowiecza, pełne występków i surowych kar.

Głównym punktem programu będzie inscenizacja zbrodni i śledztwa prowadzonego przez straż książęcą. Uczestnicy wydarzenia zostaną włączeni w fabułę jako świadkowie, którzy pomogą odkryć prawdę i zdecydują, czy winny stanie przed sądem.

„W dawnych osadach, niebezpieczeństwo czyhało na każdym kroku. Pewnego wiosennego dnia, pod Kopcem Kraka dochodzi do okrutnej zbrodni…” - czytamy na stronie miasta.

Historyczne inscenizacje i atrakcje dla całych rodzin

Podczas Rękawki nie zabraknie widowiskowych potyczek wojów, pokazów dawnych obrzędów oraz tradycyjnej bitwy.

Dla najmłodszych przygotowano warsztaty zielarskie, gliniane i kaligraficzne oraz dawne zabawy ruchowe. Uczestnicy będą mogli spróbować wczesnośredniowiecznych potraw, odwiedzić targ rzemieślniczy i wziąć udział w licznych działaniach edukacyjnych.



Wyjątkową atrakcją będzie sala książęca oraz „Las Skazańców”, które przybliżą realia średniowiecznego prawa i codzienności. Wydarzenie zakończy koncert zespołu Żmij, inspirowany mitologią słowiańską.

W organizację święta zaangażowane są Centrum Kultury Podgórza, Drużyna Wojów Wiślańskich KRAK oraz Dzielnica XIII Podgórze. W program włączają się także Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Muzeum Podgórza, które przygotują lekcje i warsztaty edukacyjne.

Rękawka to niepowtarzalna okazja, by przenieść się do czasów wczesnego średniowiecza i poznać dawne zwyczaje, prawa oraz codzienne życie naszych przodków.