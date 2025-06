Po dzisiejszej dymisji Michała Probierza pojawia się coraz więcej domysłów odnośnie jego prawdopodobnego następcy. "Samo trenowanie w reprezentacji jest mniej ważne, bo tych treningów jest w roku kilka, może kilkanaście. Chodzi o całą więź z zawodnikami, trafienie do nich, zdobycie ich zaufania, przekonanie do swojej wizji" - przyznaje w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia piłkarski.

Michał Listkiewicz / Leszek Szymański / PAP

Kto zajmie miejsce Michała Probierza?

Michał Probierz poinformował w czwartek rano, że podjął decyzję o rezygnacji z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, informując o poszukiwaniach nowego trenera, wymieniał nazwiska Jana Urbana, Jerzego Brzęczka, Jacka Magiery, Adama Nawałki czy Marka Papszuna.

Ja miałem i mam do dziś swojego faworyta, o którym mówiłem publicznie. To Jan Urban. Człowiek przede wszystkim bardzo obyty, dyplomatyczny, respektowany na całym świecie - przyznaje Michał Listkiewicz w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Były prezes PZPN tłumaczy, że Jan Urban przede wszystkim ma te "walory dyplomatyczne", czyli to, co miał chociażby Kazimierz Górski. Samo trenowanie w reprezentacji jest mniej ważne, bo tych treningów jest w roku kilka, może kilkanaście. Chodzi o całą więź z zawodnikami, trafienie do nich, zdobycie ich zaufania, przekonanie do swojej wizji. Jan Urban jest do tego postacią idealną - podkreśla gość internetowego Radia RMF24.

Michał Listkiewicz dobrze wspomina także Marka Papszuna. Dodaje jednak, że trener Rakowa Częstochowa może mieć za małe doświadczenie.

Jest jeszcze Maciej Skorża. Doskonały trener, może najlepszy nawet w tej chwili z polskich trenerów pracujących poza granicami, który w Japonii święci triumfy. Był asystentem Pawła Janasa w reprezentacji, więc wie, jak się je tę piłkę reprezentacyjną. Pytanie, czy chciałby wrócić z Japonii, gdzie jest noszony na rękach - przyznaje rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Czy Robert Lewandowski wróci do kadry?

Po tym, jak Michał Probierz mianował nowym kapitanem reprezentacji Polski Piotra Zielińskiego, rezygnację z gry w kadrze ogłosił Robert Lewandowski. Czy możliwy jest powrót do gry w barwach Biało-Czerwonych gwiazdora Barcelony po dymisji Michała Probierza? Myślę, że tak. W końcu Robert jest najlepszym polskim piłkarzem doby współczesnej - mówi Michał Listkiewicz, dodając, że zawodnik wciąż jest w świetnej formie psychicznej i fizycznej.

Był prezes PZPN przypuszcza również, że opaska kapitańska szybko ponownie znajdzie się na ramieniu napastnika.

Po tej całej aferze mówiłem, że burza minie i Robert jeszcze zagra. I wspaniale, gdyby wyprowadził nas z tego zakrętu jako zawodnik i żebyśmy zajęli przynajmniej drugie miejsce, które ciągle jest w zasięgu - przyznaje gość internetowego Radia RMF24, odnosząc się do obecnej sytuacji polskiej kadry w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Opracowanie: Julia Domagała.