Łotwa, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia tego gremium. Chodzi o odpowiedź na "barbarzyński" atak Rosji na Ukrainę, w tym użycie pocisku Oriesznik przy granicy z UE i NATO - oświadczyła szefowa łotewskiej dyplomacji Baiba Braże.

Zniszczenia w Kijowie po rosyjskim ataku / Yuliia Ovsiannikova / PAP/EPA

Łotwa, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, domaga się pilnego posiedzenia po rosyjskim ataku na Ukrainę.

Szefowa łotewskiej dyplomacji Baiba Braże nazwała działania Rosji "barbarzyńskimi".

Rosja użyła pocisku balistycznego i hipersonicznego Oriesznik w obwodzie lwowskim, blisko granicy z UE i NATO.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Braże, komentując w serwisie X rosyjskie naloty, przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek, odniosła się do pocisku hipersonicznego Oriesznik, który uderzył w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy.

W ocenie strony rosyjskiej ostrzału z użyciem tej broni dokonano w odpowiedzi na domniemany ukraiński atak z użyciem dronów na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim w Rosji. Kreml utrzymywał, że Ukraina przeprowadziła tę operację pod koniec grudnia 2025 r. Władze w Kijowie konsekwentnie temu zaprzeczały. Podobne stanowisko zajęła większość państw NATO.

Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zebrać się w tej sprawie w poniedziałek. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił ostatnie rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną.

Z początkiem roku Łotwa po raz pierwszy w historii zaczęła pełnić rolę niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. Łotewski nadawca LSM zwrócił uwagę, że na ten debiut przypadają ważne wydarzenia i kryzysy międzynarodowe, tj. - oprócz trwającego ataku Rosji na Ukrainę - także m.in. konsekwencje operacji wojskowej USA w Wenezueli, przeprowadzonej 3 stycznia.

Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków. Mocarstwa jądrowe: Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania są stałymi członkami tego gremium, natomiast pozostałe państwa - wybierane rotacyjnie z różnych kontynentów - pełnią tę funkcję tymczasowo, przez dwa lata.