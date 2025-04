Straż graniczna poinformowała o wykryciu balonu meteorologicznego przy granicy z Ukrainą, którym przemycane były papierosy. Balonem transportowano 30 tys. papierosów. Przy granicy z Białorusią udało się natomiast zatrzymać inne próby przemytu między innymi 6 tys. papierosów ukrytych w naczepie ciężarówki, a także około 500 paczek papierosów ukrytych w konstrukcji pociągu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przy ujawnionym balonie meteorologicznym z nielegalną przesyłką / Straż Graniczna

Straż graniczna w województwie lubelskim wykryła balon meteorologiczny, który wylądował na polu w pobliżu Woli Uhruskiej, przy granicy z Ukrainą. W pakunku przenoszonym przez balon było 30 tys. papierosów o szacowanej wartości ponad 26 tys. złotych. Papierosy nie miały polskiego znaku akcyzy, ale miały białoruski - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dariusz Sienicki.

W tej sprawie zatrzymano Polaka, mieszkańca województwa lubelskiego. Rzecznik nie chciał ujawniać szczegółów postępowania, ale poinformował, że po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych zatrzymany został zwolniony.



Balony meteorologiczne są nowym sposobem na przemycanie papierosów zza wschodniej granicy do Polski. Przemytnicy wypuszczają balon i dzięki wiatrowi wiejącemu ze wschodu, ten przelatuje w kierunku Polski, gdzie po stronie polskiej jest znajdowany przez współpracowników w przemycie.



Udaremnionych prób przemytu papierosów jest więcej. W Koroszczynie, w oddziale celnym funkcjonariusze wykryli prawie 6 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzowymi. Oszacowana wartość rynkowa tego ładunku to około 100 tys. złotych. Ukryte one były w podłodze naczepy jednej z ciężarówek. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne skarbowe, a samochód wraz z naczepą zajęto jako dowód w sprawie - poinformował rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.



Funkcjonariusze z oddziału celnego w Małaszewiczach wykryli około 500 paczek papierosów ukrytych w konstrukcji pociągu towarowego wjeżdżającego do Polski z Białorusi. Przemyt udało się wykryć dzięki urządzeniom rentgenowskim. Papierosy ukryte był w konstrukcji wagonu i do ich wydobycia wymagane było użycie szlifierki do cięcia blachy.



Tylko w tym roku funkcjonariusze z nadbużańskiego oddziału straży granicznej udaremnili przemyt nielegalnych wyrobów akcyzowych o wartości ponad 15 mln złotych.



Oprac. Krzysztof Maj