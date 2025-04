Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie otrzymało kurtkę lotniczą, należącą do Narcyza Dajdy, polskiego pilota, który w czasie II wojny światowej latał na samolocie Supermarine Spitfire SM411. Samolot ten jest obecnie eksponatem w krakowskim muzeum. Kurtkę przekazał syn pilota - Richard Dajda.

Uroczystość przekazania kurtki odbyła się przy samolocie Spitfire, który dla rodziny Dajdów ma szczególne znaczenie.

Ten symboliczny gest nie tylko wzbogacił nasze zbiory, ale również stanowi wyjątkowy przykład troski o zachowanie pamięci o polskich lotnikach walczących na Zachodzie - powiedział dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Tomasz Kosecki.

Narcyz Dajda był jednym z dwóch pilotów Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, którzy w czasie drugiej wojny światowej latali myśliwcami Supermarine Spitfire SM411.

Spitfire, który prezentowany jest w MLP w Krakowie, został wyprodukowany w 1944 roku i przydzielono go do 421. dywizjonu Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych. W 1956 roku trafił do Muzeum Królewskich Sił Powietrznych w Hendon. W 1967 roku brał udział w zdjęciach do filmu "Bitwa o Anglię". W 1977 roku przekazano go do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Obecnie jest prezentowany w barwach polskiego 308. krakowskiego dywizjonu myśliwskiego.

Opracowanie: Krzysztof Maj

Spitfire / Shutterstock