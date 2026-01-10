70 kilogramów mefedronu przejęli policjanci w wynajmowanym domu w Nieporęcie pod Warszawą. Zlikwidowano linię do produkcji tego syntetycznego narkotyku. Funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego obywatela Armenii.

Policjanci z Nieporętu zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną mefedronu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 70 kg gotowego narkotyku w wynajmowanym domu.

W budynku znaleziono profesjonalną aparaturę, bańki oraz namiot z półkami pełnymi substancji o duszącym zapachu.

Policjanci zatrzymali 39-letniego obywatela Armenii podejrzanego o prowadzenie nielegalnej produkcji.

Policjanci z Komisariatu w Nieporęcie przeprowadzili akcję, która doprowadziła do zlikwidowania nielegalnej linii produkcyjnej narkotyku. Funkcjonariusze, po otrzymaniu informacji o możliwej produkcji narkotyków w jednym z domów na terenie Nieporętu, natychmiast udali się na miejsce. Ich podejrzenia szybko się potwierdziły.

W wynajmowanym domu policjanci natrafili na profesjonalną aparaturę służącą do produkcji substancji psychotropowych. W kolejnych pomieszczeniach znaleziono bańki i namiot, w których ustawione były półki z kuwetami wypełnionymi brunatną cieczą oraz kryształami. Substancje wydzielały charakterystyczny, duszący zapach.

Na miejsce wezwano specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Po przeprowadzeniu badań potwierdzili, że zabezpieczone substancje to mefedron. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 70 kilogramów gotowego narkotyku, co stanowi znaczną ilość tej nielegalnej substancji.

Jak się okazało, dom został wynajęty w październiku ubiegłego roku przez osobę, która pod pretekstem zakwaterowania pracowników firmy budowlanej, zamierzała wykorzystać nieruchomość do produkcji narkotyków. W rzeczywistości nikt tam nie zamieszkał, a budynek posłużył jako miejsce nielegalnej działalności.

Policjanci zatrzymali podejrzanego - 39-letniego obywatela Armenii. Mężczyzna usłyszał zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz posiadania 60 gramów marihuany. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legionowie sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.