Święta, święta i po świętach i jak co roku problem z choinką. Co z nią zrobić? Jest kilka wygodnych i przyjaznych środowisku sposobów na zagospodarowanie choinek - przesadzenie ich do lasu, odbiór w ramach systemu odpadów zielonych czy dostarczenie do PSZOK-ów - podpowiada stołeczny ratusz.

Co zrobić z choinką po świętach? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Po raz kolejny warszawskie Lasy Miejskie organizują zbiórkę żywych drzewek, które mogą zostać przesadzone do stołecznych lasów.

Aby choinka miała szansę na dalszy wzrost, musi być: żywa, z korzeniami, w doniczce; przechowywana w cieple jak najkrócej; pozbawiona ozdób; należąca do rodzimych gatunków takich jak świerk pospolity, sosna zwyczajna lub jodła pospolita.

Taką choinkę można oddać w najbliższą i kolejną niedzielę (10 i 17 stycznia) w godzinach 7.30-15.00. Świąteczne drzewko można zostawić w siedzibie Lasów Miejskich przy ul. Korkowej 170a, w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1a lub w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 3/3a.

Drzewka spełniające powyższe warunki zostaną posadzone w warszawskich lasach.

Choinki, które nie nadają się do przesadzenia, można oddać w ramach miejskiego systemu odbioru odpadów zielonych.

Drzewka należy pozostawić bez ozdób, ziemi, donic i opakowań; w kontenerach na odpady zielone lub w miejscach wskazanych przez administratorów nieruchomości.

W przypadku drzewek wyższych niż 1 metr zaleca się ich rozdrobnienie. Odbiór odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Mieszkańcy mogą również samodzielnie dostarczyć choinki do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w czterech lokalizacjach: przy ul. Tatarskiej 2/4 (Wola), godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 11.00-19.00, sobota: 09.00-17.00; ul. Kampinoskiej 1 (Bielany), godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 11.00-19.00, sobota: 09.00-17.00; ul. Płytowej 1 (Białołęka), godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 11.00-20.00, sobota: 09.00-17.00; ul. Zawodzie 18 (Mokotów), godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 11.00-20.00, sobota: 09.00-17.00.