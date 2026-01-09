Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali ze Storm Hunter i Johnem-Patrickiem Smithem 6:4, 6:0 w mikście i Polska pokonała Australię 2:1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. W sobotnim półfinale rywalem biało-czerwonych będzie ekipa USA.

Hubert Hurkacz przegrał z de Minaurem / Dan Himbrechts / PAP/EPA

Kluczowy dla losów miksta był pierwszy set. Kawa i Zieliński dobrze go rozpoczęli, chociaż po polskiej tenisistce było widać stres, co skutkowało błędami. Mimo to Biało-Czerwoni toczyli wyrównaną walkę z rywalami i skutecznie bronili break pointów. W połowie partii przełamali Australijczyków, co wystarczyło im do zwycięstwa 6:4.

W drugiej odsłonie grali już rozluźnieni, z dużą pewnością siebie i całkowicie zdominowali przeciwników, nie pozwalając im na wygranie ani jednego gema.

Wcześniej Iga Świątek pewnie pokonała Mayę Joint 6:1, 6:1, a Hubert Hurkacz przegrał z Alexem de Minaurem 4:6, 6:4, 4:6.

Kadrę Biało-Czerwonych uzupełniają Katarzyna Piter i Daniel Michalski. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

W sobotnim półfinale, który zaplanowano na godz. 7.30 czasu polskiego, ich rywalem będą broniący tytułu Amerykanie. W ostatniej edycji turnieju Biało-Czerwoni przegrali w nimi w finale. Z kolei rok wcześniej w decydującym spotkaniu musieli uznać wyższość Niemców.

Najpierw na kort wyjdą Hurkacz i dziewiąty w zestawieniu ATP Taylor Fritz, z którym Wrocławianin ma bilans 2-4. Po nich zagrają Świątek, wiceliderka listy WTA, oraz czwarta w światowym rankingu Coco Gauff. Ich bilans: 11-4 na korzyść Polki.

Drugą parę półfinałową tworzą Belgowie i Szwajcarzy.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.