Cristiano Ronaldo nie przestaje zaskakiwać rozmachem swoich prezentów. Tym razem słynny piłkarz podarował swojej narzeczonej, Georginie Rodriguez, dwie ekskluzywne wille na prywatnej wyspie na Morzu Czerwonym. Wartość prezentu szacowana jest na około 10 milionów euro.

/ Shutterstock

Cristiano Ronaldo kupił dwie luksusowe wille na prywatnej wyspie Nujuma na Morzu Czerwonym.

Wartość prezentu dla Georginy Rodriguez to około 10 milionów euro.

Para posiada już imponujące portfolio nieruchomości w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech.

Majątek Ronaldo przekroczył 1,4 miliarda dolarów.

Ślub pary planowany jest na 2026 rok na Maderze.

Nowe nieruchomości pary znajdują się na Nujumie - niezwykle ekskluzywnej, prywatnej wyspie na Morzu Czerwonym. Na wyspie znajduje się zaledwie 19 rezydencji, do których można dostać się wyłącznie drogą morską lub powietrzną. To miejsce przeznaczone dla osób o najwyższych dochodach, gwarantujące pełną prywatność i odosobnienie.

Według doniesień wille zostały zakupione jako świąteczny prezent dla Georginy Rodriguez.

Imponujący portfel nieruchomości

Georgina Rodriguez może pochwalić się imponującym portfelem nieruchomości. Wspólnie z Cristiano Ronaldo posiada m.in. rezydencję "na emeryturę" w Cascais w Portugalii (wartość: 40,3 mln dolarów), apartament w Lizbonie (8 mln dolarów) oraz kilka posiadłości w Madrycie, na Maderze i w Turynie.

Oprócz wspólnych inwestycji, Rodriguez rozwija także własne przedsięwzięcia biznesowe, które dodatkowo powiększają jej majątek.

Majątek Ronaldo rośnie w zawrotnym tempie

Cristiano Ronaldo to pierwszy piłkarz-miliarder na świecie. Według danych z października 2025 roku jego majątek przekroczył już 1,4 miliarda dolarów. Na fortunę Portugalczyka składają się nie tylko rekordowe zarobki w klubie Al-Nassr, ale także lukratywne kontrakty reklamowe (m.in. z Nike) oraz dynamicznie rozwijające się imperium biznesowe.

Plany na przyszłość: ślub na Maderze

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są zaręczeni od sierpnia 2025 roku. Według medialnych doniesień oraz wypowiedzi samego piłkarza ślub pary planowany jest na ten rok, po zakończeniu mundialu. Ceremonia ma odbyć się na rodzinnej Maderze.

Para wspólnie wychowuje pięcioro dzieci, choć Rodriguez nie jest biologiczną matką wszystkich pociech Ronaldo.