Damian Żurek zdobył złoty medal mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 metrów. To już drugi medal dla Polski podczas zawodów rozgrywanych w Tomaszowie Mazowieckim. Wcześniej triumfowała drużyna sprinterek.

/ Piotr Polak / PAP

Damian Żurek zdobył złoty medal na 1000 m podczas mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim.

To drugi medal dla Polski na tych zawodach - wcześniej złoto wywalczyła drużyna sprinterek.

Żurek uzyskał czas 1:08,55, wyprzedzając Holendra Tima Prinsa i Estończyka Martena Liiva.

W czołówce znaleźli się także inni Polacy: Piotr Michalski (5. miejsce) i Marek Kania (6. miejsce).

Żurek prezentuje wysoką formę w sezonie olimpijskim, zajmując czołowe miejsca w Pucharze Świata.

Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli.

Damian Żurek potwierdził swoją znakomitą dyspozycję, zdobywając złoty medal mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 metrów. Polak uzyskał czas 1:08,55, wyprzedzając o 0,8 sekundy Holendra Tima Prinsa. Trzecie miejsce zajął Estończyk Marten Liiv z wynikiem 1:09,61.

Polacy w czołówce

W rywalizacji na 1000 metrów bardzo dobrze spisali się także inni reprezentanci Polski. Piotr Michalski zajął piąte miejsce z czasem 1:09,79, a Marek Kania uplasował się na szóstej pozycji (1:10,05). Wyniki te potwierdzają wysoką formę polskich łyżwiarzy w sezonie olimpijskim.

To już drugi medal dla Biało-Czerwonych podczas mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim. W piątkowym sprincie drużynowym złoto wywalczyły Kaja Ziomek-Nogal, Karolina Bosiek i Martyna Baran, zapewniając Polsce miejsce na podium już na początku zawodów.

Żurek w światowej czołówce

Damian Żurek od początku sezonu prezentuje bardzo dobrą formę. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500 metrów ustępuje jedynie Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi, a na 1000 metrów zajmuje trzecie miejsce, za Stolzem i nieobecnym w Tomaszowie Mazowieckim Holendrem Jenningiem De Boo.

Zmagania najlepszych łyżwiarzy Europy w Tomaszowie Mazowieckim potrwają do niedzieli. Polscy zawodnicy już teraz mogą pochwalić się znakomitymi wynikami i medalami, a kibice z niecierpliwością czekają na kolejne starty biało-czerwonych.