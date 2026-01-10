Zatrzymano mężczyznę, który rozlał gnojowicę przed domem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego w Zambrowie na Podlasiu - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Sprawca trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski / Tomasz Gzell / PAP

Sprawca to 35-letni mieszkaniec Lubelszczyzny. Przyjechał przed dom ministra w Zambrowie busem, w którym miał pojemnik typu Mauser.

Mężczyzna wylał przed posesją kilkaset litrów gnojowicy. Dodatkowo wykrzykiwał groźby pod adresem szefa resortu rolnictwa, co policja potraktowała jako kierowanie gróźb karalnych.

Sprawca tłumaczył się, że to jego forma protestu wobec działań rządu w obszarze rolnictwa.

35-latek trafił do policyjnego aresztu.