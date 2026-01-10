Sroga zima, jaka przetacza się obecnie przez Europę, nie oszczędza także Polski. Aura w wielu miejscach paraliżuje sytuacje na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę o śmierci trzech osób, które zmarły w piątek w wyniku wychłodzenia. Od 1 października 2025 roku w wyniku wychłodzenia zmarło w sumie 17 osób. Policja zaapelowała o zgłaszanie pod numer 112 osób, które mogą potrzebować pomocy.
- Trzy osoby zmarły z powodu wychłodzenia w woj. lubelskim – w miejscowościach Jelnica, Sporniak i Krebsówka. RCB apeluje o zachowanie ostrożności podczas mrozów i zwracanie uwagi na osoby narażone na wychłodzenie.
- Policja przypomina: w przypadku zauważenia osoby potrzebującej pomocy, należy dzwonić na numer 112 – jeden telefon może uratować życie.
- IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw, w tym podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz części lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego.
- Najbliższa noc zapowiada się bardzo mroźnie: na południowym wschodzie do -16°C, w centrum około -11°C, nad morzem od -4°C do 0°C.
- Prognozowane intensywne opady śniegu na Pomorzu oraz w górach, lekkie opady możliwe w całym kraju. Od 1 listopada 2025 r. do 8 stycznia 2026 r. internauci zgłosili ponad 800 przypadków osób wymagających pomocy.
- Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na rmf24.pl
Z danych zamieszczonych na stronie RCB wynika, że do śmierci trzech osób w wyniku wychłodzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowościach - Jelnica, Sporniak i Krebsówka.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, aby dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie mrozów i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Policja we wpisie zamieszczonym ja platformie X także zaapelowała, by zgłaszać osoby, które mogą potrzebować pomocy. "Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie" - podkreślono.