​Sroga zima, jaka przetacza się obecnie przez Europę, nie oszczędza także Polski. Aura w wielu miejscach paraliżuje sytuacje na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę o śmierci trzech osób, które zmarły w piątek w wyniku wychłodzenia. Od 1 października 2025 roku w wyniku wychłodzenia zmarło w sumie 17 osób. Policja zaapelowała o zgłaszanie pod numer 112 osób, które mogą potrzebować pomocy.

  • Trzy osoby zmarły z powodu wychłodzenia w woj. lubelskim – w miejscowościach Jelnica, Sporniak i Krebsówka. RCB apeluje o zachowanie ostrożności podczas mrozów i zwracanie uwagi na osoby narażone na wychłodzenie.
  • Policja przypomina: w przypadku zauważenia osoby potrzebującej pomocy, należy dzwonić na numer 112 – jeden telefon może uratować życie.
  • IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw, w tym podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz części lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego.
  • Najbliższa noc zapowiada się bardzo mroźnie: na południowym wschodzie do -16°C, w centrum około -11°C, nad morzem od -4°C do 0°C.
  • Prognozowane intensywne opady śniegu na Pomorzu oraz w górach, lekkie opady możliwe w całym kraju. Od 1 listopada 2025 r. do 8 stycznia 2026 r. internauci zgłosili ponad 800 przypadków osób wymagających pomocy.
Z danych zamieszczonych na stronie RCB wynika, że do śmierci trzech osób w wyniku wychłodzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowościach - Jelnica, Sporniak i Krebsówka. 

Apel policji: Jeden telefon może uratować życie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, aby dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie mrozów i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Policja we wpisie zamieszczonym ja platformie X także zaapelowała, by zgłaszać osoby, które mogą potrzebować pomocy. "Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie" - podkreślono.

Alerty IMGW dla 8 województw

W piątek w związku z prognozowanymi niskimi temperaturami IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw. Zagrożeni alertami byli mieszkańcy woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części woj.: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego. 

Co więcej, noc z soboty na niedzielę nadal ma być mroźna. Według prognoz na Pomorzu wystąpią intensywne opady śniegu. Ponadto większy śnieg pojawi się też w górach, a lekkie opady możliwe są w całej Polsce. Na termometrach najzimniej na południowym wschodzie - do minus 16 st. C, w centrum z kolei około 11 st. C, a nad morzem od minus 4 do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu w porywach do 60 km/h, a na samym Wybrzeżu do 85 km/h.

MSWiA reaguje

W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Służby otrzymały wytyczne dotyczące patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków. Na stronie Policji działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji "Osoba bezdomna wymagająca pomocy", aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących. 

Od 1 listopada 2025 r. do 8 stycznia 2026 r. internauci wskazali ponad 800 takich zgłoszeń.

