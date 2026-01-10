W sobotę pierwsza tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko ubiega się pięcioro kandydatów. W internetowym głosowaniu udział weźmie ponad 800 osób. Jeśli konieczna okaże się druga tura, odbędzie się ona w najbliższy poniedziałek.

Szymon Hołownia zrezygnował z walki o przewodniczenie w partii / Wojciech Olkuśnik / East News

W sobotę odbywa się pierwsza tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 - startuje pięcioro kandydatów.

Głosowanie przeprowadzone jest online, bierze w nim udział ponad 800 osób.

Głosowanie trwa od godz. 9 do 15, a wyniki mają być ogłoszone około godz. 16 tego samego dnia.

Kandydatami są: Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska i Rafał Kasprzyk.

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów, druga tura odbędzie się w poniedziałek, 12 stycznia.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Pięcioro chętnych

Głosowanie rozpocznie się w sobotę o godz. 9 i potrwa do godz. 15; wyniki mają zostać podane do wiadomości tego samego dnia - około godz. 16.

Zmierzy się w nich pięcioro kandydatów, czyli - poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50 proc. głosów, wówczas odbędzie się II tura zaplanowana w poniedziałek, 12 stycznia.

Pierwotnie o to stanowisko ubiegało się siedmiu polityków Polski 2050, natomiast jeszcze w grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko - o czym poinformował członków partii za pośrednictwem listu, w którym podkreślił, że poprze kandydatów "dążących do transformacji ugrupowania", czyli - jak wskazał - Hennig-Kloskę, Muchę i Petru.

Natomiast w piątek - czyli dzień przed głosowaniem - ze zmagań wycofał się z Bartosz Romowicz, który w liście do członków partii podkreślił, że nie był "aktywnym uczestnikiem kampanii", gdyż do aktywnego udziału w niej zniechęciły go wypowiedzi kontrkandydatów. "Nie chciałem, w przeciwieństwie do innych kandydatów, budując swój kapitał polityczny do wygrania przywództwa w Polsce 2050, zniszczyć Polskę 2050" - dodał.

Szymon Hołownia oddaje władzę

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany b. prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

W sobotę 17 stycznia w Warszawie odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób.

Pozostałych czterech członków zarządu - czyli skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących - wybierze nowy przewodniczący partii. Z urzędu w skład zarządu wejdzie również szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz.

Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął on trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 r. - uzyskując 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga i uzyskała 14,4 proc. głosów.

Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 r. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie pod względem poparcia znajdują się poniżej progu wyborczego.