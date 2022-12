Hiszpan Kiko Ramirez znów pod Wawelem. Były trener Wisły Kraków wraca do pierwszoligowej ekipy "Białej Gwiazdy" w roli dyrektora sportowego.

Kiko Ramirez / Shutterstock

52-letni Kiko Ramirez będzie odpowiedzialny za politykę transferową i za dział sportowy. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu 2022/2023 - poinformował klub.

Hiszpan prowadził zespół Wisły w 2017 roku. Sprowadził do krakowskiego klubu m.in. Carlitosa. Później pracował w Hiszpanii i Grecji, a ostatnio w Indiach.

Cieszę się, że po zaawansowanych rozmowach udało się nam dojść do porozumienia z Kiko Ramirezem. To osoba, która zna polski rynek piłkarski i mamy nadzieję, że swoją pracą odpowie na aktualne potrzeby Wisły Kraków, co zresztą udowodnił już w przeszłości, gdy pod Wawel trafiali jakościowi zawodnicy. Przed nami pracowita zima, musimy być precyzyjni w swoich sportowych wyborach. Umowa została zawarta do końca sezonu i po jego zakończeniu wspólnie podejmiemy decyzję dotyczące dalszej współpracy - powiedział prezes Wisły Jarosław Królewski, cytowany na stronie klubu.