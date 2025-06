Cel: historyczny sukces

Reprezentacja Polski kobiet stanie przed szansą na osiągnięcie historycznego wyniku na mistrzostwach Europy. Selekcjonerka Nina Patalon podkreśla, że zespół jest dobrze przygotowany i gotowy do walki z najlepszymi drużynami Starego Kontynentu.

Z dumą i radością ogłaszam powołania do reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zagra na mistrzostwach Europy. To wyjątkowa chwila dla całej drużyny, sztabu, naszych kibiców i wszystkich, którzy wspierali nas na tej drodze. Już niebawem rozpoczniemy zgrupowanie w Arłamowie. Dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować się do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Jestem podekscytowana i wdzięczna, że możemy tego doświadczyć - powiedziała Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet.

Przygotowania do historycznego występu na Euro Biało-Czerwone rozpoczną 17 czerwca na zgrupowaniu w Arłamowie. 27 czerwca w Mielcu nasze piłkarki rozegrają towarzyski mecz z reprezentacją Ukrainy, a 30 czerwca wylecą do Szwajcarii, gdzie odbędzie się turniej.

Turniej kobiet UEFA EURO 2025, na którym zadebiutuje nasza reprezentacja, zostanie rozegrany w dniach 2-27 lipca. Polki w fazie grupowej zmierzą się z Niemkami (4 lipca, St. Gallen), Szwedkami (8 lipca, Lucerna) i Dunkami (12 lipca, Lucerna).

Skład reprezentacji Polski kobiet

Bramkarki:

Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin),

Kinga Szemik (West Ham United),

Kinga Seweryn (GKS Katowice).

Obrończynie:

Kayla Adamek (Ottawa Rapid),

Paulina Dudek (PSG),

Sylwia Matysik (1. FC Koeln),

Emilia Szymczak (FC Barcelona),

Martyna Wiankowska (1. FC Koeln),

Oliwia Woś (FC Basel),

Wiktoria Zieniewicz (FC Basel).

Pomocniczki:

Adriana Achcińska (1. FC Koeln),

Martyna Brodzik (Pogoń Szczecin),

Dominika Grabowska (TSG 1899 Hoffenheim),

Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91),

Milena Kokosz (Asane),

Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt),

Klaudia Słowińska (GKS Katowice).

Napastniczki: