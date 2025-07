Prawdopodobnie jutro oficjalnie poznamy nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Faworytem do zastąpienia Michała Probierza jest Jan Urban. Prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie z RMF FM potwierdził, że jest przygotowywany komunikat w tej sprawie.

/ Wojciech Olkusnik/East News / East News

Reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera od 12 czerwca, kiedy to do dymisji podał się Michał Probierz . Od tego czasu giełda nazwisk jest rozgrzana do czerwoności i niemal codziennie pojawiają się medialne spekulacje na ten temat. Na tapet najczęściej brany jest Jan Urban.

W poniedziałek dziennikarz sportowy Mateusz Borek napisał na platformie X, że "w czwartek, 17 lipca, odbędzie się konferencja nowego selekcjonera Jana Urbana".

Zapytaliśmy o to prezesa PZPN Cezarego Kuleszę.

Kulesza w RMF FM: Myślę, że jutro będzie komunikat PZPN

Myślę, że jutro będzie komunikat ze strony PZPN-u. Będzie komunikat i wszystkiego się dowiecie. Zmierzamy do końca, w tym tygodniu powinien być finał – powiedział w poniedziałek Cezary Kulesza w rozmowie z RMF FM.

Prezes PZPN zapowiedział także, że najprawdopodobniej konferencja odbędzie się przed czwartkiem.

Ankieta Kto byłby najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto byłby najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Jerzy Brzęczek 3% Jacek Magiera 2% Adam Nawałka 37% Marek Papszun 20% Maciej Skorża 5% Jan Urban 14% Inny trener z Polski 4% Trener z zagranicy 15%

głosów: 18180

Według nieoficjalnych doniesień, PZPN rozważał zarówno trenerów z Polski, jak i zagranicy.