Już sama lokalizacja willi miała utrudnić paparazzim dostęp do imprezy, jednak zastosowano też inne środki bezpieczeństwa, by ochronić prywatność gości. Po pierwsze, sami goście mieli zakaz wnoszenia smartfonów. Po drugie, zebrano ich w jednym miejscu, a następnie autobusem przewieziono na miejsce świętowania. Ponadto ochroniarze na drodze dojazdowej do willi ustawili punkty kontrolne, wokół nieruchomości działały kamery termowizyjne, a nad willą krążyło pięć dronów. Mimo to nagrania gwiazd, które były na imprezie, i tak wyciekły do sieci.

Instagram Post

Zabawa do białego rana

Na urodzinach pojawili się nie tylko polscy piłkarze FC Barcelony, ale też Raphinia, Fermin Lopez czy Pau Cubarsi. Byli też muzycy tacy jak Bizarrap, Morad czy Chimbala. Ten ostatni zdecydował się na spontaniczny występ na żywo w trakcie imprezy. Zabawę umilił też występ iluzjonisty.

Impreza skończyła się około 6 rano.

Oświadczenie po imprezie Lamala

Kontrowersje wywołała informacja, że na imprezę wynajęto osoby niskorosłe. Oświadczenie w tej sprawie wydało hiszpańskie stowarzyszenie zrzeszające osoby z achondroplazją i dysplazjami szkieletowymi. "Podczas urodzin młodego piłkarza, wybitnej postaci hiszpańskiego sportu, zatrudniono osoby z karłowatością wyłącznie do rozrywki i jako atrakcję dla publiczności" - zaznaczono w komunikacie.

Dodano, że stowarzyszenie podejmie kroki prawne "w celu ochrony godności osób z niepełnosprawnościami, uznając, że działania naruszają nie tylko obowiązujące przepisy, ale także fundamentalne wartości etyczne społeczeństwa, którego celem jest egalitaryzm i szacunek".

"Niedopuszczalne jest, aby osoby cierpiące na achondroplazję były nadal wykorzystywane jako rozrywka na prywatnych przyjęciach" - podkreślono.