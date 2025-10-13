Republika Zielonego Przylądka jedzie na mundial. Piłkarze tego kraju po raz pierwszy w historii wywalczyli awans na najważniejszą piłkarską imprezę na świecie.

Piłkarze Republiki Zielonego Przylądka (w ciemnych strojach) / FRANCK FIFE / AFP/EAST NEWS

Republika Zielonego Przylądka po raz pierwszy w historii awansowała na piłkarskie mistrzostwa świata.

To drugi najmniejszy kraj, który zagra na mundialu, po Islandii z 2018 roku.

Republika Zielonego Przylądka będzie debiutantem na MŚ, podobnie jak Uzbekistan i Jordania.

Wyspiarze nie zmarnowali historycznej okazji i w poniedziałkowy wieczór zapewnili sobie awans na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata.

W meczu ostatniej kolejki eliminacji grupy D strefy afrykańskiej Republika Zielonego Przylądka wygrała 3-0 z Eswatini i wywalczyła wymarzony awans.

Republika Zielonego Przylądka jest drugim najmniejszym krajem, który weźmie udział w MŚ. Rekord należy do Islandii, która zagrała w turnieju finałowym w 2018 roku.

Piłkarze Republiki Zielonego Przylądka będą na mundialu absolutnym debiutantem. Podobnie jak reprezentacje Uzbekistanu i Jordanii.

Wiadomo już, że na mundialu zagrają także: Kanada, Meksyk, USA, Japonia, Nowa Zelandia, Iran, Argentyna, Korea Południowa, Australia, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj, Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria i Ghana.

Przyszłoroczny turnieju finałowy odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku.