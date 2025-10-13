Jak donosi The Times, peruwiański biskup Ciro Quispe López z diecezji Juli został zmuszony do rezygnacji po ujawnieniu, że utrzymywał relacje z aż 17 kobietami, wśród których znalazła się również zakonnica. Sprawa wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale i całym Kościołem katolickim w Peru.
Kulisy skandalu mogłyby posłużyć za scenariusz serialu. Jak informują media, cała sprawa wyszła na jaw przez przypadek, gdy biskup López omyłkowo wysłał do swojej sprzątaczki zdjęcia i filmy przeznaczone dla jednej z kochanek. Kobieta niezwłocznie powiadomiła o tym władze kościelne, co uruchomiło lawinę wydarzeń.
Wewnętrzne dochodzenie potwierdziło, że duchowny rzeczywiście utrzymywał intymne relacje z 17 kobietami, w tym z zakonnicą. W efekcie papież przyjął jego rezygnację 24 września, co potwierdziły służby prasowe Watykanu.
Skandal nie ograniczył się jedynie do relacji biskupa z kobietami. Jak relacjonuje peruwiańska dziennikarka Paola Ugaz w rozmowie z The Times, konflikt pomiędzy kochankami duchownego przerodził się w otwartą konfrontację.
"Zakonnica, która była jedną z kochanek biskupa, była zazdrosna o prawniczkę, z którą duchowny również się spotykał i przekazała informacje o jego romansach trzeciej kochance, która następnie wdała się w bójkę z prawniczką" - opisuje Ugaz. Dziennikarka podkreśla, że "to była prawdziwa telenowela, ale jednocześnie ujawniła poważne nadużycie władzy".
W 20-tysięcznym Juli skandal odbił się szerokim echem. Mieszkańcy są zszokowani rozmiarem afery oraz zachowaniem duchownego, który przez lata cieszył się zaufaniem lokalnej społeczności.