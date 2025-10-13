Jak donosi The Times, peruwiański biskup Ciro Quispe López z diecezji Juli został zmuszony do rezygnacji po ujawnieniu, że utrzymywał relacje z aż 17 kobietami, wśród których znalazła się również zakonnica. Sprawa wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale i całym Kościołem katolickim w Peru.

Peruwiański biskup miał mieć 17 kochanek (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Przypadkowa pomyłka ujawniła podwójne życie biskupa

Kulisy skandalu mogłyby posłużyć za scenariusz serialu. Jak informują media, cała sprawa wyszła na jaw przez przypadek, gdy biskup López omyłkowo wysłał do swojej sprzątaczki zdjęcia i filmy przeznaczone dla jednej z kochanek. Kobieta niezwłocznie powiadomiła o tym władze kościelne, co uruchomiło lawinę wydarzeń.

Wewnętrzne dochodzenie potwierdziło, że duchowny rzeczywiście utrzymywał intymne relacje z 17 kobietami, w tym z zakonnicą. W efekcie papież przyjął jego rezygnację 24 września, co potwierdziły służby prasowe Watykanu.

Miłosny trójkąt i bójka

Skandal nie ograniczył się jedynie do relacji biskupa z kobietami. Jak relacjonuje peruwiańska dziennikarka Paola Ugaz w rozmowie z The Times, konflikt pomiędzy kochankami duchownego przerodził się w otwartą konfrontację.

"Zakonnica, która była jedną z kochanek biskupa, była zazdrosna o prawniczkę, z którą duchowny również się spotykał i przekazała informacje o jego romansach trzeciej kochance, która następnie wdała się w bójkę z prawniczką" - opisuje Ugaz. Dziennikarka podkreśla, że "to była prawdziwa telenowela, ale jednocześnie ujawniła poważne nadużycie władzy".

W 20-tysięcznym Juli skandal odbił się szerokim echem. Mieszkańcy są zszokowani rozmiarem afery oraz zachowaniem duchownego, który przez lata cieszył się zaufaniem lokalnej społeczności.