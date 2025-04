Cztery drużyny pozostały w grze o triumf w Lidze Mistrzów. Dwie z nich wieczorem otworzą rywalizację w półfinałach. O 21 w Londynie Arsenal podejmie PSG. Paryżanie już pewni mistrzostwa Francji mogą skupić się na Champions League. Arsenal też, bo choć wicemistrzostwo Anglii nie jest jeszcze pewne, to sukces w Europie stanowić będzie nieporównywalnie większą wartość.

Piłkarze Arsenalu trenują przed półfinałem Ligi Mistrzów / NEIL HALL / PAP/EPA

PSG i Arsenal mają na koncie sukcesy, jednak głównie na krajowym podwórku. Na europejskich salonach nie bardzo jest się czym pochwalić. Obie ekipy zdobyły jedynie Puchar Zdobywców Pucharów - londyńczycy w 1994 roku a paryżanie dwa lata później. I to wszystko.

PSG na pewno w ostatnich latach był w Lidze Mistrzów bardziej widoczny. Rok temu półfinał (przegrany z Borussią Dortmund). W 2021 roku drogę do finału zatrzymał także w półfinale Manchester City. Rok 2020 to "pandemiczna Liga Mistrzów" dokończona w sierpniu. W finale paryżanie przegrali z Bayernem Monachium. Arsenal w tym czasie grał co najwyżej w finale Ligi Europy. Ostatni półfinał Ligi Mistrzów? To rok 2009. Ba, przez siedem lat (2011-2017) Arsenal za każdym razem zatrzymywał się na 1/8 Champions League. Mówimy zatem o meczu drużyn wyjątkowo głodnych międzynarodowego sukcesu.

W tym sezonie Ligi Mistrzów na razie dużo lepiej prezentują się londyńczycy. W fazie ligowej zebrali aż 19 punktów. Tracili je tylko z włoskimi ekipami, remisując z Atalantą i przegrywając z Interem. W fazie pucharowej najpierw rozgromili w dwumeczu PSV Eindhoven, a następnie odprawili z kwitkiem Real Madryt. To ma swoją wymowę. Dla paryżan jesień w Lidze Mistrzów była drogą przez mękę. W październiku i listopadzie w czterech meczach ugrali tylko jeden punkt. Łącznie zebrali ich 13. W play-offach wygrali z Brestem a następnie pokonali... Liverpool i Aston Villę. Zatem wiedzą już jak wygrywać z angielskimi drużynami.

Obie drużyny naszpikowane gwiazdami. W Paryżu świetny sezon rozgrywa Ousmane Dembele. Do drużyny wpasował się już kupiony zimą Kwicza Kwaraczelia. Ważnym ogniwem ofensywy jest Bradley Barcola. W Arsenalu akcenty jeśli chodzi o zdobywanie bramek bardziej się rozkładają. Najlepszym strzelcem w tym sezonie pozostaje Kai Havertz. Niemiec od połowy lutego leczy kontuzję uda.

Krótka lista meczów bezpośrednich

Mało efektownie wygląda bilans historycznych meczów obu drużyn. Arsenal i PSG dotychczas na murawie rywalizowały tylko pięciokrotnie. Zaczęło się wiosną 1994 roku w nieistniejącym już Pucharze Zdobywców Pucharów. To był półfinałowy dwumecz. W Paryżu było 1:1, ale w Londynie gospodarze wygrali 1:0 po golu Kevina Campbella.

Na kolejne mecze trzeba było czekać ponad dwie dekady. Jesienią 2016 roku PSG i Arsenal rywalizowały już w Lidze Mistrzów. To była faza grupowa. Padły dwa remisy. W Paryżu 1:1 a w Londynie 2:2. Od ostatniego meczu obu ekip minie zaraz siedem miesięcy. W fazie ligowej Champions League Arsenal wygrał u siebie 2:0, a bramki zdobyli Kai Havertz i Bukayo Saka.

Tylko pięciu piłkarzy grało w PSG i Arsenalu

Postacią, która łączy oba kluby, jest obecny trener Arsenalu Mikel Arteta. W przeszłości występował na boisku zarówno w Paryżu jak i Londynie. Właśnie w PSG zaistniał po raz pierwszy w seniorskiej piłce. Wychowanek FC Barcelona nie miał szans na grę w pierwszym składzie "Dumy Katalonii". Trafił do Paryża. Rozegrał w PSG 53 spotkania w latach 2001-2002. Do Arsenalu trafił już pod koniec kariery w 2011 roku. W drużynie "Kanonierów" zaliczył 150 spotkań. Trenerem drużyny jest od ponad sześciu lat. Poprowadził londyński klub już w 283 spotkaniach.

Oprócz Artety w PSG i Arsenalu grało zaledwie czterech innych piłkarzy. W tym gronie jest także wielka i bardzo niesforna gwiazda francuskiej piłki czyli Nicolas Anelka oraz brazylijski obrońca David Luiz. Drugoplanowymi postaciami Arsenalu i PSG byli za to Kaba Diawara czy Lassana Diarra.