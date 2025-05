Rozczarowanie w Wieczystej. Krakowski zespół stracił punkty i szansę bezpośredniego awansu do 1. ligi piłkarskiej. Beniaminkami zostały Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Michał Pazdan z Wieczystej Kraków / Piotr Matusewicz / East News

Piłkarze Polonii Bytom i Pogoni Grodzisk Mazowiecki są już pewni awansu do 1. ligi. Przesądził o tym niedzielny remis w 31. kolejce trzeciej w tabeli Wieczystej Kraków, która straciła szansę dogonienia czołowej dwójki.

Ostatniego beniaminka wyłonią baraże z udziałem drużyn z miejsc 3-6.

Piłkarze Wieczystej, uznawani przed tym sezonem - z racji bardzo mocnego składu - za zdecydowanych faworytów 2. ligi (trzeci poziom), zremisowali w niedzielę na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice 1:1.

To oznacza, że na trzy kolejki przed końcem sezonu krakowska drużyna zgromadziła 59 punktów i traci aż 11 do lidera Polonii Bytom, a dziewięć do Pogoni, która jeszcze nie grała w tej kolejce, a ma lepszy bilans bezpośrednich meczów z Wieczystą.

Drużyna z Bytomia po raz ostatni występowała w 1. lidze w sezonie 2012/13, a Pogoń Grodzisk Maz. nigdy w swojej historii.