Trzy polskie kluby powalczą wieczorem w eliminacjach europejskich pucharów. Legia Warszawa ma przed sobą już drugi dwumecz w Lidze Europy. Tym razem rywalem będzie czeski Banik Ostrawa. Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok rozpoczynają nową przygodę z Ligą Konferencji. Częstochowianie zagrają ze słowackim MSK Żilina a Jagiellonia z serbskim FK Novi Pazar. Legia i Jagiellonia zagrają o godz. 19, Raków o 21.

Piłkarze Legii Warszawa podczas treningu drużyny w Ostrawie / Michał Meissner / PAP

Czeski rywal Legii w walce o Ligę Europy

Legia Warszawa w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy wyeliminowała FK Aktobe . Z rywalem z Kazachstanu wygrała dwukrotnie 1:0. Teraz pora na rywala z mocniejszej ligi. Czeski Banik Ostrawa ukończył poprzedniego rozgrywki na trzecim miejscu. Za plecami Slavii Praga i Viktorii Pilzno, ale przed Spartą Praga. Złoty czas klubu to lata 2004/2005. Wtedy udało się wywalczyć mistrzostwo i puchar Czech. Później przyszły chude lata i różne problemy (w tym finansowe). Na rok Banik spadł do drugiej ligi. Ostatnie dwa sezony to powrót do ligowej czołówki uwieńczony powrotem na podium. Klub z Ostrawy w poprzednim sezonie grał w eliminacjach Ligi Konferencji i w trzeciej rundzie sprawił problemy FC Kopenhadze. Duńczycy wygrali dwumecz dopiero po rzutach karnych.

Trenerem Banika jest były reprezentant Czech Pavel Hapal, który przez pewien czas pracował w przeszłości w Zagłębiu Lubin. Poprowadził klub w 55 spotkaniach. Odszedł po dwóch porażkach na starcie sezonu 2013/14. Teraz jego klub rozpoczął nowe rozgrywki od ligowej porażki z Bohemians Praga 0:1. W drużynie Banika znajdziemy też piłkarzy, którzy byli związani z naszymi klubami. To bramkarz Dominik Holec (Raków, Lech) czy obrońca Michal Frydrych (Wisła Kraków). Najważniejszymi zawodnikami klubu z Ostrawy są Brazylijczyk Ewerton, Czech Matej Sin (ma już za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji) czy Słowak Tomas Rigo.

Jagiellonia zaczyna od wyjazdu do Serbii

FK Novi Pazar to debiutant w eliminacjach europejskich pucharów. W tym debiucie zagra u siebie z Jagiellonią Białystok. Zajęcie trzeciego miejsca w lidze serbskiej przez ten klub to duża sensacja. Po fazie zasadniczej FK Novi Pazar zajmował dopiero ósmą lokatę, ale w końcówce poprzedniego sezonu pokazał świetną formę. Potrafił choćby zremisować z Crveną Zvezdą Belgrad czyli ligowym hegemonem. Nie zmienia to faktu, że rywal Jagiellonii to zespół, do którego pasuje jak ulał określenie "przeciętniak". W zespole oprócz oczywiście Serbów znajdziemy dużą grupę zawodników z Afryki. Niedawno do klubu trafił na przykład reprezentant... Somalii. Urodzony w Holandii Abdulsamed Abdullahi. Liderem serbskiej drużyny jest doświadczony Adem Ljajić. W piłkarskim CV: Fiorentina, AS Roma, Torino, Inter czy Besiktas. W Serie A rozegrany 225 meczów. To obecnie kapitan i największa gwiazda FK Novi Pazar.

MSK Żilina na drodze Rakowa

Rywal Rakowa - aktualny wicemistrz Słowacji - to zespół, który ma w swojej historii wielkie momenty. W sezonie 2010/11 klub z Żiliny zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. To największy sukces tej ekipy na arenie międzynarodowej. Od tego czasu MKS Żilina odpada z europejskich rozgrywek najczęściej już w pierwszych rundach eliminacyjnych.

Polscy kibice doskonale znają trenera słowackiego klubu. To Pavol Stano, który w przeszłości grał m.in. w Jagiellonii. W naszej Ekstraklasie rozegrał łącznie 243 spotkania. Występował także w Polonii Bytom, Koronie Kielce, Podbeskidziu Bielsko-Biała czy Termalice Bruk-Bet Nieciecza. Był trenerem Wisły Płock i Górnika Łęczna. Doskonale zna więc naszej piłkarskie realia. W składzie Żiliny znajdziemy też Adriana Kapralika, który przez rok grał w Górniku Zabrze. Mówiąc o "polskich wątkach" w słowackim klubie trzeba też wspomnieć o Jakubie Kiwiorze, który właśnie w Żilinie wypłynął na szerokie wody i to z tego klubu trafił do włoskiej Spezii Calcio. W barwach słowackiej drużyny występował też napastnik Dawid Kurminowski.

Plan meczów polskich drużyn: