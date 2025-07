Niemałą sensacją zakończył się pierwszy mecz nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy w Polsce. Jeden z głównych pretendentów do zwycięstwa w lidze, Jagiellonia Białystok, poległa z kretesem przegrywając przed własną publicznością z beniaminkiem z Niecieczy.

Termalica Nieciecza rozbiła Jagiellonię Białystok / PAP/Artur Reszko / PAP

Wyniku brązowego medalisty poprzedniego sezonu z powracającą do ekstraklasy Termaliką Nieciecza 0:4 nic nie tłumaczy, ale na uwagę zasługuje fakt, że zespół z Podlasia do sezonu 2025/2026 przystępuje po sporych zmianach kadrowych. Mimo to wysokie zwycięstwo beniaminka zasługuje na uznanie, a kto wie, może być nawet zapowiedzią kolejnych sukcesów drużyny z Niecieczy na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Zaczęło się nudnawo. Przez pierwszy kwadrans w spotkaniu inaugurującym sezon działo się niewiele. Przy piłce utrzymywali się gospodarze, a beniaminek skupiony był na defensywie, a więc można powiedzieć, że pierwszy akcent spotkania w Białymstoku zaczął się zgodnie z oczekiwaniami ekspertów.

W 13. minucie meczu nowy stoper Jagiellonii Japończyk Yuki Kobayashi zagrał długą, dokładną piłkę w pole karne gości, głową w stronę bramki uderzył Jesus Imaz, ale bramkarz Termaliki Miłosz Mleczko piłkę przeniósł nad poprzeczką.

Tak goście wyszli na prowadzenie

Kilka minut później Jagiellonia potwierdziła opinię, że ma problemy z obroną przy rzutach rożnych przeciwnika. W zamieszaniu podbramkowym prowadzenie dla niecieczan zdobył Krzysztof Kubica. Jagiellonia mogła szybko wyrównać, ale strzał po długim rogu Duńczyka Luki Pripa był minimalnie niecelny.

Gospodarze mieli inicjatywę, nie mieli jednak sytuacji strzeleckich. Do 33. minuty gry, gdy dogodną sytuację zmarnował Afimico Pululu. Napastnik Jagiellonii nieczysto trafił w piłkę ze środka pola karnego.

Kanonada. Termalica prowadzi do przerwy 3:0!

Prawdziwe problemy gospodarzy nadeszły kilka minut później. W 38. minucie wślizg w polu karnym Bartłomieja Wdowika zakończył się rzutem karnym dla Termaliki. Lewy obrońca białostoczan, co prawda trafił najpierw w piłkę, ale potem już w nogę Kamila Zapolnika. Sam poszkodowany pewnie wykorzystał "jedenastkę". I ku zdumieniu publiczności zgromadzonej na stadionie było już 0:2.

Termalica jednak na tym nie poprzestała. Jeszcze przed przerwą wyprowadzili kolejny cios. Po kontrze na strzał nieco zza "szesnastki" zdecydował się Morgan Fassbender i trafił idealnie w "okienko" bramki gospodarzy.

Gdzie jest Jagiellonia? Beniaminek miażdży faworyta

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Goście stwarzali sobie kolejne okazje na podwyższenie i tak już wysokiego wyniku. Gdyby nie interwencje bramkarza Jagiellonii, Sławomira Abramowicza, rozmiary porażki byłyby jeszcze większe. Licznik beniaminka z Niecieczy zatrzymał się tego popołudnia na liczbie cztery. Wynik meczu ustalił Gabriel Isik, który strzałem pod poprzeczkę nie dał szans Abramowiczowi.