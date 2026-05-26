Dzisiaj 26 maja - Dzień Matki. Bohaterkami Faktów RMF FM są zatem kobiety, nasze Słuchaczki, dla których macierzyństwo było spełnieniem marzenia, często na przekór wielu przeciwnościom. Głos oddajemy dzisiaj między innymi pani Joannie, która została mamą po przeszczepie wątroby.

Pani Joanna

Joanna Gracz dziewięć lat temu dostała nową wątrobę. Potem lekarze po wielu badaniach, w tym próbach wątrobowych, dali zielone światło, żeby zaszła w ciążę i została mamą. Dzieci dla mam są wyjątkowe, myślę, że to jest jasne. Natomiast dla mnie ta wyjątkowość jest jeszcze większa, dzięki temu, że ktoś kiedyś zdecydował się oddać narząd, ja dziś żyję, żyję w pełni. Zostałam mamą, więc to życie pomnożyłam - opisuje w rozmowie z RMF FM pani Joanna.



Specjaliści powiedzieli mi, że jeżeli mój stan zdrowia będzie dobry, to mogę starać się o dziecko. Musiałam tylko przyjeżdżać na wizyty jeszcze częściej. Macierzyństwo to dla mnie spełnienie marzeń. Nawet przeżywając transplantację, co było dla mnie pięknym wydarzeniem, ratującym życie, to macierzyństwo było najważniejsze i najpiękniejsze. Marzy mi się kolejne dziecko, chciałabym zostać mamą ponownie. Kiedyś nie wyobrażałam sobie siebie w roli mamy. Dzisiaj dziękuję mojemu synowi za to, że on stworzył mnie mamą. Roli mamy nie da się porównać do żadnej innej roli - dodaje pani Joanna.

Mama Zosi po przeszczepie serca: Mam w myślach rodziców dawcy

3,5-letnia Zosia przeszła niedawno przeszczep serca. Jej mama, pani Katarzyna opisuje z perspektywy rodzica, że dzisiaj Zosia funkcjonuje jak jej rówieśnicy. Zosia jest dzisiaj pełna wigoru, życia i energii. Choroba córki była najgorszym momentem w naszym życiu. Zosia miała pięć miesięcy w momencie wykrycia choroby, czekaliśmy prawie dwa lata na przeszczep - opisuje Katarzyna Łatas, mama 3,5-letniej Zosi, dziecka po przeszczepie serca.

Zawsze mam w głowie myśl o rodzicach dziecka, którzy zgodzili się na przeszczep, pomimo ich tragedii. Przeszczep córki zmienił mnie też jako mamę. Jestem bardziej wrażliwa, jak ona coś zrobi, to mięknę, przymykam oko - dodaje pani Katarzyna.

Jeszcze więcej takich historii zaprezentujemy Wam w Faktach RMF FM dzisiaj, 26 maja.