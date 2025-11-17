Reprezentacja Polski gra ostatni mecz w grupie G eliminacji do mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni na wyjeździe, w Ta' Qali, spróbują pokonać Maltę. Piłkarze Jana Urbana mają już zapewnione miejsce w barażach o mundial.

Robert Lewandowski w trakcie meczu z Maltą / Leszek Szymański / PAP

Na jedną kolejkę przed zakończeniem kwalifikacji kadra Jana Urbana, która w piątek zremisowała w Warszawie z Holandią 1:1, zgromadziła 14 punktów i traci trzy do Oranje. Podopieczni Ronalda Koemana mają znacznie lepszy bilans bramkowy (plus 19 do plus 6), a w eliminacjach MŚ właśnie to kryterium jest najważniejsze w przypadku równej liczby punktów. Jest więc niemal przesądzone, że Holendrzy, którzy podejmą w poniedziałek ostatnią w tabeli Litwę, mogą już szykować się do przyszłorocznych mistrzostw świata. Nam pozostaje walka w barażach.

Zanim jednak do nich dojdzie, gramy z Maltą. Trener Jan Urban zdecydował się na kilka zmian w stosunku do spotkania z Holandią. Bartłomiej Dąbrowski zastąpił w bramce Kamila Garbarę. W pierwszym składzie jest też Paweł Wszołek. Do składu wrócili Przemysław Wiśniewski oraz Bartosz Slisz.

Pierwszy strzał na bramkę Biało-Czerwoni oddali już w 4. minucie. Ładnie do akcji podłączył się Bartosz Slisz, który uderzył zza pola karnego. Czujność zachował jednak bramkarz Malty, który odbił piłkę niwelując zagrożenie. W kolejnych minutach Polacy powoli rozgrywali swoje akcje. W 16. minucie po raz pierwszy wywalczyliśmy rzut rożny. Piotr Zieliński dośrodkował jednak piłkę wprost w ręce bramkarza Malty.

Wyśmienitą okazję na zdobycie gola miał w pierwszej połowie miał Nicola Zalewski. Obrońca uderzył tuż obok słupka w 22. minucie. Dużo lepiej w 31. minucie zachował się Robert Lewandowski. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego "Lewy" wyskoczył najwyżej i strącił piłkę tak, że bramkarz nie miał szans na reakcję. 1:0 dla Polski.

Prowadzeniem jednak nie zdołaliśmy się nacieszyć. Polscy piłkarze po strzeleniu bramki zachowali się po prostu fatalnie. Zawodnicy wszystkich formacji popełnili błędy - Kędziora nie trafił w piłkę, minięty został Kiwior i Wiśniewski. Drągowski wybronił co prawda strzał Mbonga, ale przy dobitce Cardony był już bezradny.

Składy na mecz Polska - Malta

Polska: Bartłomiej Drągowski - Paweł Wszołek, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski (kapitan).

Malta: Henry Bonello - Zach Muscat, Kurt Shaw, Gabriel Mentz, Ryan Camenzuli - Joseph Mbong, Matthew Guillaumier (kapitan), Teddy Teuma, Alexander Satariano, Ilyas Chouaref - Irvin Cardona.



