Zgrupowanie kadry narodowej z powodu kontuzji opuszcza Sebastian Szymański. Poinformował o tym w sobotę po południu selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban w komunikacie wydanym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Eliminacje MŚ 2026 mecz Polska - Holandia / Beata Zawadzka/East News / East News

Szymański nie zagra w poniedziałkowym meczu z Maltą

Występ pomocnika reprezentacji Polski w kolejnym meczu Biało-Czerwonych nie był pewny z uwagi na uraz, którego doznał w rywalizacji z Holandią.

"Sebastian doznał uszkodzenia mięśnia przywodziciela długiego, który wyłącza go z udziału w poniedziałkowym meczu z Maltą. Piłkarz opuszcza zgrupowanie reprezentacji i powraca do klubu, gdzie będzie przechodził leczenie urazu" - poinformował lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.

Eliminacja MŚ 2026: Polska zremisowała w piątek z Holandią

Szymański został kontuzjowany w czasie piątkowego meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, w którym Polska zremisowała z Holandią 1:1 (1:0), który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie. Piłkarz urodzony w Białej Podlaskiej w 13. minucie starcia poczuł ból w prawym udzie.

Bramki w piątkowym meczu zdobyli Jakub Kamiński i Memphis Depay.

Mówiłem przed meczem, że chciałbym zobaczyć drużynę dającą kolejny krok do przodu z bardzo wymagającym przeciwnikiem, na własnym boisku. Wydaje mi się, że to osiągnęliśmy. Stworzyliśmy więcej sytuacji niż w meczu wyjazdowym. Utrzymaliśmy się dłużej przy piłce niż w pierwszym spotkaniu - analizował po meczu Jan Urban.

Ocenił, że "dla kibica to wyglądało po prostu dobrze". Selekcjoner podkreślił, że dobra gra reprezentacji buduje atmosferę i daje zespołowi pewność siebie.