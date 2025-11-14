Reprezentacja Polski do lat 21 odniosła kolejne zwycięstwo, pokonując rówieśników z Włoch. Podopieczni Jerzego Brzęczka kontynuują imponującą serię wygranych, potwierdzając wysoką formę w eliminacjach do mistrzostw Europy. Gra i bramki polskich młodzieżowców robią wrażenie.

Maciej Kuziemka w barwach reprezentacji Polski do lat 21 / Jarek Praszkiewicz / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Polscy piłkarze wygrali w Szczecinie z Włochami 2:1 (0:0) w meczu eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. To piąte z rzędu zwycięstwo Biało-Czerwonych, którzy z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy E. Turniej finałowy odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.

Polscy młodzieżowcy zmierzyli się z reprezentacją Włoch, która od lat uchodzi za jedną z najsilniejszych drużyn w Europie w tej kategorii wiekowej. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane, jednak to Biało-Czerwoni wykazali się większą skutecznością pod bramką rywali. Dzięki konsekwentnej grze w defensywie oraz szybkim kontratakom, Polacy zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Bramki Polaków robią wrażenie. Na listę strzelców w zespole Biało-Czerwonych wpisali się Wiktor Bogacz i występujący w pierwszoligowej Wiśle Kraków Marcin Kuziemka. Honorową bramkę dla Włochów strzelił Niccolo Pisilli.