Reprezentacja Polski do lat 21 odniosła kolejne zwycięstwo, pokonując rówieśników z Włoch. Podopieczni Jerzego Brzęczka kontynuują imponującą serię wygranych, potwierdzając wysoką formę w eliminacjach do mistrzostw Europy. Gra i bramki polskich młodzieżowców robią wrażenie.

Polscy piłkarze wygrali w Szczecinie z Włochami 2:1 (0:0) w meczu eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. To piąte z rzędu zwycięstwo Biało-Czerwonych, którzy z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy E. Turniej finałowy odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.

Polscy młodzieżowcy zmierzyli się z reprezentacją Włoch, która od lat uchodzi za jedną z najsilniejszych drużyn w Europie w tej kategorii wiekowej. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane, jednak to Biało-Czerwoni wykazali się większą skutecznością pod bramką rywali. Dzięki konsekwentnej grze w defensywie oraz szybkim kontratakom, Polacy zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Bramki Polaków robią wrażenie. Na listę strzelców w zespole Biało-Czerwonych wpisali się Wiktor Bogacz i występujący w pierwszoligowej Wiśle Kraków Marcin Kuziemka. Honorową bramkę dla Włochów strzelił Niccolo Pisilli.

Wygrana z Włochami to kolejny sukces drużyny prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Polska U-21 nie przegrała żadnego z ostatnich spotkań, co pozwala z optymizmem patrzeć na dalszą część eliminacji do mistrzostw Europy. Zespół imponuje nie tylko wynikami, ale także stylem gry.

Polska - Włochy 2:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Niccolo Pisilli (61), 1:1 Wiktor Bogacz (83), 2:1 Maciej Kuziemka (87).

Polska: Marcel Łubik - Wiktor Nowak, Mariusz Kutwa, Igor Drapiński, Michał Gurgul - Filip Kocaba (66. Dawid Drachal), Antoni Kozubal - Oskar Pietuszewski (75. Maciej Kuziemka), Kacper Duda (75. Jan Faberski), Tomasz Pieńko (90. Kamil Jakubczyk) - Marcel Reguła (66. Wiktor Bogacz).

Włochy: Lorenzo Palmisani - Marco Palestra, Petro Comuzzo, Filipppo Mane, Davide Bartesaghi - Niccolo Pisilli (82. Tommaso Berti), Luca Lipiani, Matteo Dagasso - Luigi Cherubini, Francesco Camarda (75. Alphadjo Cisse), Luca Koleosho.

Żółte kartki: Polska - Kacper Duda, Wiktor Nowak, Marcel Łubik; Włochy - Luigi Cherubini, Davide Bartesaghi, Marco Palestra, Luca Koleosho. Czerwona kartka: Luca Koleosho (90-druga żółta).

Sędzia: Antoni Bandic (Bośnia i Hercegowina). Widzów: 19 177.

Dziś w ramach eliminacji do mistrzostw świata dorosła reprezentacja Polski zagra z Holandią.