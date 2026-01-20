Podlascy policjanci rozbili nielegalne laboratorium narkotykowe. Udało się zabezpieczyć blisko 720 kilogramów substancji psychotropowej wartej na czarnym rynku prawie 36 mln zł. Na udostępnionym przez służby nagraniu widać sceny jak z serialu "Breaking Bad" - polscy przestępcy również mieli swój kamper i charakterystyczne maski przeciwgazowe. Funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby, grozi im nawet 20 lat więzienia.

Podlascy policjanci rozbili nielegalne laboratorium narkotykowe / Youtube - print screen, Podlaska Policja @PodlaskaPolicja / Policja

Policja zlikwidowała duże laboratorium narkotykowe na Podlasiu.

Zabezpieczono setki kilogramów narkotyków wartych miliony złotych.

Zatrzymano trzy osoby, którym grozi wieloletnie więzienie.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Profesjonalne laboratorium jak z serialu

Akcja miała miejsce na terenie powiatu monieckiego w Podlaskiem. Policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z Białegostoku, wkroczyli do domu, w którym zorganizowano profesjonalne laboratorium do produkcji narkotyków.

W pomieszczeniach znajdowały się pojemniki z cieczami wykorzystywanymi do syntezy nielegalnych substancji oraz gotowy do sprzedaży produkt - tzw. kryształ.

Zabezpieczono łącznie niemal 720 kilogramów narkotyku.

Przestępcy do laboratorium wchodzili w specjalnych maskach przeciwgazowych / Policja Podlaska

Narkotyki warte fortunę

Gdyby przejęta substancja trafiła na czarny rynek, mogłaby posłużyć do przygotowania około 720 tysięcy porcji dealerskich.

Szacunkowa wartość czarnorynkowa przechwyconych narkotyków to blisko 36 milionów złotych.

Zatrzymani mężczyźni do laboratorium wchodzili w specjalnych maskach chroniących przed niebezpiecznymi oparami chemicznymi.

Policjanci przeszukali także mieszkanie jednego z podejrzanych, gdzie znaleźli nielegalną broń alarmową oraz 41 sztuk amunicji.

W pomieszczeniach znajdowały się pojemniki z cieczami wykorzystywanymi do syntezy nielegalnych substancji / Podlaska Policja

Grozi im wieloletnia odsiadka

Cała trójka usłyszała zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej, a jeden z nich dodatkowo odpowie za posiadanie broni alarmowej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Za produkcję znacznych ilości narkotyków podejrzanym grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo wciąż trwa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w związku z tą sprawą.

Za produkcję znacznych ilości narkotyków podejrzanym grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności / Podlaska Policja

Inspirowali się "Breaking Bad"?

Podobne historie znamy ze szklanego ekranu. W kultowej produkcji "Breaking Bad" Walter White i Jesse Pinkman prowadzili własne laboratorium narkotykowe. W serialu również pojawił się słynny kamper i maski przeciwgazowe.

Na Podlasiu jednak fikcja przerodziła się w rzeczywistość. Na szczęście polska policja okazała się lepsza od serialowych agentów DEA z Albuquerque - skutecznie rozbiła ten nielegalny proceder.