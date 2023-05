Starcia kibiców w Budapeszcie przed finałem Ligi Europy. Węgierska policja informuje, że wśród zatrzymanych są obywatele Polski.

Kibice AS Romy w Budapeszcie / ZOLTAN BALOGH / PAP

Do bójki pomiędzy kibicami doszło w XIV dzielnicy Budapesztu, niedaleko stadionu, gdzie w finale LE zmierzą się Sevilla FC i AS Roma. Kilka osób zostało rannych, w tym obywatel Hiszpanii i Szwecji, którzy zostali zabrani do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

Komenda Główna Policji XIV Dzielnicy Budapesztu wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa napaści grupowej, a do tej pory aresztowano siedmiu obywateli Polski - napisano w policyjnym komunikacie.

Policja poinformowała następnie także o napadnięciu obywateli Hiszpanii i Włoch w V dzielnicy Budapesztu. W wyniku akcji policji aresztowano dwóch obywateli Polski.