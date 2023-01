Angielski piłkarz Charlotte FC Anton Walkes, klubowy kolega Kamila Jóźwiaka, Jana Sobocińskiego i Karola Świderskiego, zginął w wypadku łodzi nieopodal wybrzeży Miami. Wychowanek Tottenhamu Hotspur miał 25 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lokalne władze poinformowały, że do zderzenia dwóch łodzi doszło w środę. Jedną z nich kierował Walkes, a po wypadku znaleziono go nieprzytomnego i nie udało się go uratować.

25-letni obrońca przygotowywał się do swojego drugiego sezonu w barwach Charlotte FC. Drużyna przyjechała 9 stycznia na zgrupowanie do Fort Lauderdale, gdzie w sobotę miała rozegrać sparing z St. Louis. Po śmierci piłkarza mecz odwołano.