Obywatel Wielkiej Brytanii walczący po stronie Ukrainy został skazany na 13 lat więzienia przez sąd w okupowanym przez Rosjan Doniecku. Mężczyzna usłyszał zarzut "działalności najemniczej". Informację podała agencja AFP.

Brytyjczyk Hayden Davies został skazany przez sąd w okupowanym przez Rosjan Doniecku na 13 lat więzienia za "działalność najemniczą".

Davies walczył po stronie ukraińskiej armii i został uznany za winnego "udziału w konflikcie zbrojnym jako najemnik".

Podczas przesłuchania Davies zeznał, że przybył na Ukrainę przez Polskę, a jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło około 500 dolarów.

Według rosyjskich władz Davies przyjechał na Ukrainę w sierpniu 2024 roku, przeszedł szkolenie wojskowe i brał udział w walkach przeciwko Rosjanom; do niewoli trafił pod koniec 2024 roku.

Rosja systematycznie uznaje cudzoziemców walczących po stronie Ukrainy za "najemników" i - zgodnie z rosyjskim prawem - uważa ich za przestępców. Od 2022 r. kilku cudzoziemców zostało skazanych za najemnictwo przez sądy na terytoriach ukraińskich kontrolowanych przez Rosję.

W październiku 2024 r. 70-letni obywatel amerykański Stephen Hubbard usłyszał wyrok sześciu lat i dziesięciu miesięcy więzienia za "działalność najemniczą" na rzecz Ukrainy. Na początku listopada 2025 r. dwóch Kolumbijczyków skazano za rzekome najemnictwo na 13 lat więzienia w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego. Taki sam wyrok zapadł również na początku grudnia w sprawie obywatela Czech w obwodzie ługańskim, zajętym niemal w całości przez siły rosyjskie.