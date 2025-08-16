Norweg Karsten Warholm podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie przebiegł 400 m ppł w 46,28. To najlepszy wynik w tym roku. Liderką tabel jest także zwyciężczyni w tej konkurencji wśród pań Holenderka Femke Bol. Szwed Armand Duplantis skoczył 6,10 i wygrał zawody tyczkarzy. Z Polaków najlepiej spisał się Dawid Wegner - był czwarty w rzucie oszczepem. Natalia Bukowiecka czasem 50,16 zajęła piąte miejsce w biegu na 400 m. Ewa Swoboda była ósma w sprincie.

Szwed Armand Duplantis w konkursie skoku o tyczce mężczyzn podczas lekkoatletycznego mityngu Diamentowej Ligi - Memoriału Kamili Skolimowskiej. / Adam Warżawa / PAP

Zwycięstwa Bol i Warholma

Karsten Warholm jest rekordzistą świata. W 2021 roku wygrał finałowy bieg na 400 m przez płotki czasem 45,94 i zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio. W sobotę Norweg z dużą przewagą triumfował w mityngu Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Drugi Ezekiel Ndouassel ustanowił rekord Nigerii - 47,31. Trzecie miejsce zajął Katarczyk Abderrahman Samba - 47,34. Polacy nie startowali w tej konkurencji.

Holenderka Femke Bol w biegu na 400 m ppł uzyskała najlepszy wynik sezonu - 51,91 i ustanowiła rekord Memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Druga Emma Zapletalova poprawiła rekord Słowacji - 53,58. Anna Gryc zajęła ósme miejsce - 56,38.

Bol jako rekordzistka Europy wywiązała się w Chorzowie z roli faworytki. Pewnie wygrała bieg na 400 m ppł. Nad drugą Zapletalovą miała niemal dwie sekundy przewagi. Trzecie miejsce zajęła Amerykanka Jasmine Jones - 53,64.

Duplantis bezkonkurencyjny, choć bez rekordu

Szwed Armand Duplantis wygrał konkurs tyczkarzy wynikiem 6,10. Później miał trzy nieudane próby na 6,20. Nie atakował swojego rekordu świata, który od paru dni wynosi 6,29. Drugi był Grek Emmanouil Karalis - 6,00. Piotr Lisek wynikiem 5,70 zajął dziewiąte miejsce.

Nie jest łatwo poprawiać rekord świata co kilka dni. Kolejny raz chciałbym to zrobić w Tokio. Taki jest plan. Czułem zmęczenie startem w Budapeszcie, ale i tak jestem zadowolony z tego, co dzisiaj pokazałem w Chorzowie - powiedział Duplantis.

Polacy bez podium

Z Polaków startujących w sobotę w Memoriale najlepiej spisał się oszczepnik Wegner, który rzucił 81,19 i zajął czwarte miejsce. Piąty był drugi z Biało-Czerwonych Cyprian Mrzygłód - 81,10. Wygrał Kenijczyk Julius Yego - 83,60.

Od was się dowiaduję, że byłem najlepszy z Polaków w tym mityngu. To motywacja do ciężkiej pracy. W Tokio mierzę w pierwszą ósemkę, więc bardzo fajnie było wystąpić w tak renomowanym mityngu - powiedział Wegner.

Mrzygłód, który w tym sezonie rzucał już powyżej 85 metrów, nie był do końca zadowolony: Liczyłem na więcej, bo mnie na to stać. Jak nie dziś, to na kolejnych zawodach. Schodzimy z obciążeń i czekamy na Tokio.

Bukowiecka piąta, Swoboda ósma

Natalia Bukowiecka czasem 50,16 zajęła piąte miejsce w biegu na 400 m. Polka podkreśliła, że nie jest zadowolona, a najpewniej "przespała" trzecie sto metrów.

Trzy zawodniczki złamały na Stadionie Śląskim barierę 50 sekund. Wygrała Marileidy Paulino z Dominikany przed Salwą Eid Naser z Bahrajnu i Norweżką Henriette Jaeger. Mistrzyni olimpijska Paulino triumfowała z czasem 49,18. Naser straciła do zwyciężczyni 0,11 sekundy. Trzecia Jaeger uzyskała czas 49,83. Czwarta była Brytyjka Amber Anning - 50,11.

Bukowiecka już w połowie dystansu była za głównymi rywalkami i na ostatniej prostej nie zdołała odrobić strat. W tym sezonie rekordzistka Polski najlepszy wynik uzyskała 11 lipca podczas mityngu Diamentowej Ligi w Monako - 49,72.

Niech każdy mówi o tym biegu, co chce. Wiadomo, że nie jestem zadowolona. Czułam się bardzo dobrze, na pewno na rekord sezonu. Coś poszło nie tak, będę z trenerem to analizować. Wydaje mi się, że przespałam trzecią setkę i na łuku zostałam - powiedziała Bukowiecka.

Podkreśliła, że na treningach wszystko wygląda bardzo dobrze: Może to kwestia upału, zmęczenia, tej pogody. Mamy jeszcze starty przed mistrzostwami świata, więc na spokojnie.

Ewa Swoboda wynikiem 11,08 zajęła ósme miejsce w biegu na 100 m. To jej rekord sezonu. Najszybsza była Amerykanka Melissa Jefferson Wooden - 10,66.

Trybuny mnie dziś poniosły, ten hałas był ogromny i motywujący. Nie spodziewałam się takiego rezultatu, bo jesteśmy w ciężkim treningu. Zejdziemy z niego dopiero przed mistrzostwami świata. Tam ma być najlepiej. Mało w tym roku startuję, bo energia ma być w Japonii - powiedziała Swoboda.

W biegu na 1500 m najlepszy w br. czas na świecie uzyskała Gudaf Tsegay - 3.50,62. Etiopka w marcu zdobyła złoty medal halowych mistrzostw świata w Nankinie. W Chorzowie drugie miejsce wynikiem 3.54,74 zajęła Kenijka Beatrice Chebet, która w igrzyskach olimpijskich w Paryżu wywalczyła dwa złote medale - na 5000 m i 10000 m.

Na 1500 m startowały też dwie Polki. 11. na mecie Klaudia Kazimierska poprawiła rekord życiowy na 3.59,66, a 12. Weronika Lizakowska uzyskała czas 4.03,65. Angelika Sarna była ósma w biegu na 800, a wynik 1.59,08 to jej nowy rekord życiowy. Brytyjka Kelly Hodgkinson wygrała uzyskując najlepszy w tym roku czas na świecie - 1.54,74.

Liderką światowych tabel jest od soboty także Kenijka Faith Kipyegon. 3000 m pokonała w czasie 8.07,04 i niespełna sekundy zabrakło jej do nowego rekordu świata w tej konkurencji.