Szwajcaria i Norwegia dołączyły do stawki półfinalistów hokejowych mistrzostw świata elity rozgrywanych w Zurychu i Fryburgu. Wcześniej awansowali Kanadyjczycy i Finowie.

Norwegowie są prawdziwą rewelacją turnieju / ANTHONY ANEX / PAP/EPA

Szwajcarzy awansowali po pokonaniu Szwedów 3:1, a Norwegowie po zwycięstwie nad Łotyszami 2:0.

Szwedzi prowadzili po siedmiu minutach meczu z niepokonanymi w fazie grupowej Szwajcarami, ale jeszcze w pierwszej tercji gospodarze doprowadzili do wyrównania, a w drugiej przypieczętowali sukces dwoma trafieniami. Szwajcarzy, którzy z dwóch poprzednich mistrzostw świata wracali ze srebrnymi medalami, po raz pierwszy w historii tej imprezy pokonali Szwedów w fazie pucharowej.

Ich półfinałowymi rywalami będą Norwegowie, którzy wygrali z Łotyszami 2:0. Skandynawowie, największe objawienie tych mistrzostw, objęli prowadzenie w ósmej minucie drugiej tercji, a wynik ustalili tuż przed końcem, posyłając krążek do pustej bramki dążących do wyrównania rywali. Do półfinału MŚ awansowali po raz pierwszy w historii.

Wcześniej Kanadyjczycy pokonali broniących tytułu Amerykanów 4:0, rewanżując im się za niespodziewaną porażkę w finale tegorocznych igrzysk 1:2 po dogrywce. W półfinale zmierzą się z Finami, którzy równie pewnie pokonali Czechów 4:1.

Półfinały odbędą się w sobotę. Mistrzostwa zakończą się 31 maja, kiedy to rozegrane zostaną finał i spotkanie o brązowy medal.

Wyniki ćwierćfinałów:

Kanada - USA 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Finlandia - Czechy 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Norwegia - Łotwa 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Szwajcaria - Szwecja 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)