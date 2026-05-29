Sąd w austriackim Wiener Neustadt skazał 21-letniego Berana A. na 15 lat więzienia za planowanie zamachu terrorystycznego podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu w 2024 roku. Mężczyzna przyznał się do winy i został uznany za członka tzw. Państwa Islamskiego.

Zdjęcie ilustracyjne. Fani Taylor Swift / ANDY RAIN / PAP/EPA

Chcesz być na bieżąco? Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

21-letni Beran A. jest Austriakiem pochodzenia północnomacedońskiego, który złożył przysięgę wierności tzw. Państwu Islamskiemu (IS) - sunnickiej organizacji terrorystycznej.

Został skazany za kilka przestępstw związanych z terroryzmem i udział w organizacji terrorystycznej - przekazała AP.

Został zatrzymany w sierpniu 2024 roku, na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów Swift w Wiedniu. Jego plany udaremniono, ale władze austriackie odwołały wszystkie trzy koncerty. Piosenkarka podziękowała za to na platformach społecznościowych, pisząc, że dzięki tej decyzji "opłakiwaliśmy koncerty, a nie ludzkie życie".

Jaki miał plan niedoszły zamachowiec?

Prokuratura ustaliła, że mężczyzna otrzymał od IS instrukcje wykonania bomby, a także próbował nielegalnie kupić broń na potrzeby zamachu.

Wiedeń otrzymał informacje o zagrożeniu podczas koncertu Swift od amerykańskiego wywiadu; austriackie prawo nie zezwala na monitorowanie komunikatorów internetowych, których używali podejrzani.

CIA nie ujawniła, w jaki sposób dowiedziała się o planowanym ataku, jednak ówczesny wiceszef agencji David Cohen ocenił, że zamach, do którego miało dojść na koncercie, obliczony był na "zabicie ogromnej liczby osób, (...) wśród których byłoby z pewnością wielu Amerykanów".

Ilu ludzi wybierało się na koncert?

Przed stadionem, jak oczekiwano, powinno znajdować się około 30 tys. fanów, 65 tys. znajdowałoby się w środku. Plany ataku w Austrii przypominały atak samobójczy na koncert Ariany Grande w Manchesterze w Anglii w 2017 roku, kiedy ładunek wybuchowy został odpalony tuż po koncercie. Zginęły 22 osoby, a ponad 100 doznało obrażeń.

Według oskarżycieli Beran A. wraz inną osobą zamierzał jeszcze przed koncertami Swift, w marcu 2024 roku, przeprowadzić po jednym zamachu na Bliskim Wschodzie - w Dubaju i Mekce. Choć obaj pojechali do tych miast, to tylko ich trzeci wspólnik przystąpił do zamachu i obecnie przebywa w areszcie w Arabii Saudyjskiej.