Nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca uruchomi Ministerstwo Zdrowia. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, skorzystają z niego osoby, które od lat palą papierosy. Chodzi o badania niskodawkową tomografią komputerową.

Będą nowe badania dla wieloletnich palaczy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia uruchamia nowy, bezpłatny program badań w kierunku raka płuca dla wieloletnich palaczy.

Dla kogo przeznaczony jest program? O tym w naszym artykule.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Prawo do skorzystania z nowego programu badań będą mieć osoby między 55. a 74. rokiem życia, które mają w historii tzw. 20 paczkolat. To oznacza, że od co najmniej dwudziestu lat palą jedną paczkę papierosów dziennie albo od dziesięciu lat dwie paczki dziennie. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie wczesnym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20. tysięcy osób. Większość z nich to właśnie palacze.

Nowy program bezpłatnych badań może ruszyć jeszcze przed wakacjami. Jak ustalił nasz dziennikarz, szczegóły są już uzgodnione z lekarzami, w tym krajową konsultant do spraw chorób płuc. Niebawem gotowe ma być rozporządzenie w tej sprawie.

Jak wygląda badanie?

Badanie trwa dziesięć minut i będzie polegać na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Nowy program ma być kontynuacją prowadzonego w poprzednich latach programu pilotażowego, w ramach którego badań niskodawkową tomografią komputerową wykonywano w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Do badań kwalifikowane były i mają być osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

10 minut badania, mała dawka promieniowania

Eksperci podkreślają, że niskodawkowa tomografia komputerowa pozwala wykryć nawet bardzo małe zmiany w płucach, niezauważalne na zdjęciu rentgenowskim, przy jednoczesnym użyciu niższej dawki promieniowania. Jak wskazują specjaliści, w wielu przypadkach przeprowadzone badanie obrazowe klatki piersiowej ujawnia także inne niepokojące zmiany: nieprawidłowości w przełyku, zmiany w tarczycy, wątrobie, nerkach i nadnerczach, inne choroby płuc, zmiany w strukturze kostnej, a nawet nieprawidłowości w sercu i naczyniach.

Duże badania randomizowane przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na ponad 50 tys. pacjentów wykazały, że w grupie ryzyka wśród pacjentów, którzy palili ponad 30 lat paczkę papierosów dziennie, wykrycie guzka na wcześniejszych etapach rozwoju choroby nowotworowej zmniejsza ryzyko śmierci o 20 procent. Niskodawkowa tomografia komputerowa przekłada się na konkretne rezultaty - wydłużenie przeżycia pacjentów. W Stanach Zjednoczonych program jest standardem, w Polsce miał jak dotąd jedynie charakter pilotażowy.

Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych profesor Filip M. Szymański zwraca uwagę w rozmowie z RMF FM na to, jak silnym czynnikiem ryzyka jest nikotynizm, czyli uzależnienie od palenia papierosów. Palenie papierosów zwiększa ryzyko trzech najczęstszych przyczyn zgonów polskich pacjentów: od chorób sercowo-naczyniowych, przez nowotwory, w tym właśnie raka płuca aż po choroby układu oddechowego - zaznacza.