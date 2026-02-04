Włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim Alberto Tomba i Deborah Compagnoni zapalą w piątek znicze podczas uroczystości otwarcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo - poinformowała w środę "La Gazzetta dello Sport".

W piątek Tomba zapali znicz na stadionie San Siro w Mediolanie, a Compagnoni na Piazza Dibona w Cortinie.

Ceremonia otwarcia odbędzie się 58. raz w historii nowożytnych igrzysk.

59-letni Alberto Tomba i 55-letnia Deborah Compagnoni to złoci medaliści olimpijscy i jedni z najpopularniejszych włoskich sportowców. Tomba zdobył dwa złote medale olimpijskie w Calgary w 1988 roku i kolejny w Albertville w 1992 roku. Compagnoni wywalczyła swój pierwszy złoty medal w Albertville, a kolejne tytuły w Lillehammer w 1994 roku i Nagano cztery lata później.

Tomba ma zapalić znicz na mediolańskim Arco della Pace podczas kulminacyjnego momentu piątkowej ceremonii otwarcia na pobliskim stadionie piłkarskim San Siro, natomiast Compagnoni będzie pełnić rolę gospodarza drugiego centrum olimpijskiego na Piazza Dibona w Cortinie d'Ampezzo w Dolomitach.

Tę informację podała w środę "La Gazzetta dello Sport". Poproszony o potwierdzenie informacji gazety Włoski Komitet Olimpijski wyjaśnił, że sprawa jest nadal otwarta, a decyzja o tym, kto zapali znicze, zostanie podjęta w ostatniej chwili.

58. w nowożytnej historii ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich odbędzie się w piątek. Tym razem główną areną będzie mediolański stadion San Siro. Zawsze wiele rozwiązań i pomysłów wynika z aktualnej sytuacji geopolitycznej, stanowi znak czasów i nawiązuje do miejsca, w którym odbywa się impreza. Przez ponad 100 lat olimpijskiej historii w jej nowożytnym wydaniu specyficznych czy historycznych elementów w ceremoniach otwarcia nie brakowało.

W 1920 roku w Antwerpii inauguracji igrzysk po raz pierwszy towarzyszyło wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej, na której znajdowało się pięć splecionych ze sobą kół, symbolizujących pięć kontynentów. Również wtedy do ceremoniału olimpijskiego weszło złożenie przez przedstawiciela sportowców przyrzeczenia. Uczynił to Belg Victor Boin, piłkarz wodny, który startował też w pływaniu i szermierce. Po ośmiu latach w Amsterdamie po raz pierwszy zapłonął znicz olimpijski, ale tradycja, że jego zapalenia dokonuje znany sportowiec narodziła się dużo później.

W 1936 roku, w opanowanym przez hitleryzm Berlinie, niektórzy sportowcy, m.in. z Austrii, Bułgarii czy Włoch, maszerując przed trybuną honorową, wyciągali do góry w geście pozdrowienia prawą rękę i wznosili okrzyk "H*** Hitler". Innym historycznym wydarzeniem było przybycie na stadion sztafety z ogniem olimpijskim, który 12 dni wcześniej został rozniecony w kolebce starożytnych igrzysk - Olimpii na greckim Peloponezie.

Podczas inauguracji zimowych igrzysk we włoskim kurorcie Cortina d’Ampezzo w 1956 roku po raz pierwszy olimpijską przysięgę w imieniu sportowców złożyła kobieta - narciarka Giuliana Minuzzo-Chenal. W Meksyku 12 lat później miejscowa biegaczka Enriqueta Basilio Sotelo została pierwszą kobietą, która zapaliła znicz. W 1964 roku w Tokio, podczas pierwszych igrzysk w japońskiej metropolii, znicz zapłonął z pochodni trzymanej przez Yoshinoro Sakaiego, japońskiego studenta, który urodził się w okolicach Hiroszimy w dniu, kiedy wybuch bomby atomowej zniszczył to miasto.

9 lutego 2002 roku nad stadionem Rice-Eccles w Salt Lake City unosił się duch ataku terrorystycznego na Nowy Jork z 11 września 2001 roku. Nigdy wcześniej nad bezpieczeństwem uczestników ceremonii nie czuwały wojskowe myśliwce i śmigłowce. Na czas uroczystości zamknięto miejscowe lotnisko, a w utworzonej nad stadionem specjalnej strefie nie miał prawa pojawić się żaden samolot. Takie restrykcje weszły na stałe do kanonu postępowania organizatorów igrzysk.