O 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach walczyć będą sportowcy podczas zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Na igrzyskach zagości jedna nowa dyscyplina.

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 / Li Jing/Xinhua News / East News

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się od 6 do 22 lutego w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Sportowcy powalczą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Nowością w programie będzie skialpinizm - połączenie wspinaczki i biegów narciarskich z narciarstwem alpejskim.

W programie igrzysk pojawią się nowe konkurencje, m.in. dual moguls w narciarstwie dowolnym, kobiece dwójki w saneczkarstwie, konkurs kobiet na dużej skoczni i sztafeta mieszana w skeletonie.

W 25. edycji zimowych igrzysk zawody będą odbywać się w czterech strefach, z których najdalsze położone są ok. 400 km od siebie. W Mediolanie, gdzie nastąpi też uroczyste otwarcie, o medale walczyć będą hokeiści, łyżwiarze figurowi i szybcy, w tym rywalizujący na krótkim torze (short track).

Drugą strefę tworzą Cortina d'Ampezzo - ze stokami dla alpejek (ale nie alpejczyków), torem bobslejowo-saneczkowym i do skeletonu oraz halą do curlingu - a także Anterselva, czyli arena zmagań w biathlonie.

Kolejna strefa - Valtellina, od nazwy doliny - składa się z Bormio, gdzie rozegrane zostaną zawody w debiutującym w programie olimpijskim skialpinizmie oraz w narciarstwie alpejskim mężczyzn, a także Livigno, gdzie rywalizować będą snowboardziści i przedstawiciele narciarstwa dowolnego.

Natomiast strefa Val di Fiemme będzie gospodarzem zmagań w skokach narciarskich - w Predazzo i biegach narciarskich - w Tesero, a także w kombinacji norweskiej, która odbędzie się na obu tych arenach.

Ceremonia zamknięcia odbędzie się poza wymienionymi strefami - w Weronie, gdzie nie ma w planie żadnych zawodów olimpijskich.

Skialpinizm. Nowa dyscyplina na igrzyskach

Dodanie skialpinizmu to największa zmiana w programie igrzysk w porównaniu z poprzednią edycję w Pekinie w 2022 roku.

Zawody polegają na wspinaczce - częściowo na nartach, częściowo pieszo, z nartami w plecaku - na określony punkt, z którego potem należy jak najszybciej zjechać. Najpierw odbywają się eliminacje, a później walka o medale.

Poza tym wprowadzono niewielkie modyfikacje w innych dyscyplinach: w narciarstwie dowolnym dodano dodatkowe zawody w jeździe równoległej po muldach (dual moguls), w saneczkach - rywalizację kobiecych dwójek, w skokach narciarskich - konkurs kobiet na dużej skoczni (i zamieniono konkurs męskich drużyn na rywalizację męskich duetów), a także sztafetę mieszaną w skeletonie.

Ponadto w narciarstwie alpejskim wycofano zawody w slalomie równoległym drużyn mieszanych oraz w kombinacji mężczyzn i kobiet, ale dodano rywalizację duetów (osobno pań i panów) w tej drugiej konkurencji.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zapowiedział, że pod względem liczby zawodników i zawodniczek będą to najbardziej wyrównane zimowe igrzyska w historii. Szacuje się, że kobiety będą stanowić 47 procent wszystkich uczestników.

Gwiazdy NHL wracają na igrzyska

Dodatkowym "smaczkiem" igrzysk będzie powrót zawodników z NHL do olimpijskiej rywalizacji hokeistów. Z różnych powodów zabrakło ich w Pekinie oraz cztery lata wcześniej w Pjongczangu.

Zmagania olimpijskie w sportach zimowych odbędą się we Włoszech po raz trzeci w historii. Wcześniej zorganizowały je Cortina d'Ampezzo w 1956 roku oraz Turyn równo 50 lat później. Z kolei w 1960 gospodarzem letnich igrzysk był Rzym.

Polscy sportowcy w historii zimowych igrzysk wywalczyli 23 medale: po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych. W poprzedniej edycji w Pekinie na podium stanął jedynie skoczek narciarski Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce na obiekcie normalnym.

Igrzyska we Włoszech potrwają od 6 do 22 lutego 2026. Później, 6-15 marca, o medale rywalizować będą paralimpijczycy.