"Natychmiast, jak zostaliśmy poinformowani, że taka sytuacja ma miejsce, poprosiłem o dane dotyczące tego pracownika, ale ja z nim nie miałem kontaktu. (…) To był pracownik merytoryczny, który pracował w bardzo istotnym departamencie i dlatego ustalenie, co robi i ustalenie, że jest zdrajcą, jest dużym sukcesem Służby Kontrwywiadu Wojskowego" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Chodzi o zatrzymanego wczoraj pracownika MON, który usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu.

Wideo youtube

Nie wiedziałem, że służby rozpracowują urzędnika oskarżonego o szpiegostwo. To jest standardowa procedura - zaznaczył wiceminister.

Jak przyznał, urzędnik ten pracował w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego. Jest to pracownik z wieloletnim stażem, który po drodze zmieniał departamenty.

Ustaleniem szczegółów, a przede wszystkim ustaleniem szkód, jakie poczynił zajmuje się dzisiaj Służba Kontrwywiadu Wojskowego - dodał. Jak wyjaśnił Zalewski, dla dobra sprawy nie może udzielać szczegółów.

Traktujemy tę historię bardzo poważnie i gratulujemy SKW. Sprawa ma dłuższą historię niż jego wyjazd na Białoruś - mówił wiceszef MON w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Wiceminister przyznał także, że po ujawnieniu sprawy, zlecił kontrolę w swoim departamencie.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy