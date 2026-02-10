Koszulki, bluzy, czapki i kubki z logotypem Nowrocky zyskały ogromną popularność, zwłaszcza po tym, jak prezydent Karol Nawrocki pojawił się w nich publicznie. Choć marka odzieżowa wykorzystuje zdjęcia głowy państwa do promocji swoich produktów, Pałac Prezydencki zapewnia, że nie ma żadnych powiązań z firmą - ustalili Sylwester Ruszkiewicz i Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski. Kim są twórcy marki Nowrocky i na jakich zasadach funkcjonuje ten biznes?
- Marka Nowrocky sprzedaje odzież i akcesoria z logotypem nawiązującym do nazwiska prezydenta Karola Nawrockiego.
- Prezydent pojawiał się publicznie w ubraniach z tym logotypem, co wywołało spekulacje o jego związkach z marką.
- Pałac Prezydencki stanowczo zaprzecza jakimkolwiek relacjom marketingowym lub finansowym z firmą Nowrocky.
W ostatnich dniach prezydent Karol Nawrocki przebywał we Włoszech, gdzie spotkał się z polskimi sportowcami podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Uwagę mediów przykuł fakt, że głowa państwa pojawiła się w koszulce z biało-czerwonym napisem "Nowrocky". To nie pierwszy raz, gdy prezydent promuje ten logotyp - już w grudniu 2025 roku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z siłowni, na którym miał na sobie bluzę i czapkę z tym samym napisem.