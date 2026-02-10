Motyw "Nowrocky" nawiązuje do słynnej filmowej postaci Rocky’ego oraz do sposobu, w jaki nazwisko polskiego prezydenta wymawia prezydent USA Donald Trump. Hasło to pojawiało się także podczas kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, który znany jest z zamiłowania do sportów walki.

Sklep internetowy i działalność spółki Nowrocky

Dochodzenie dziennikarzy Wirtualnej Polski pokazało, że marka Nowrocky funkcjonuje jako spółka zarejestrowana w Gdańsku, przy ulicy Jana Heweliusza. Pod tym adresem znajduje się jednak jedynie wirtualne biuro - nie ma tam fizycznego sklepu. W ofercie firmy znajdują się koszulki, bluzy, czapki, kubki, zegarki i worki sportowe, wszystkie z charakterystycznym logotypem. Ceny wahają się od 69 zł za czapkę do 299 zł za zegarek.

Na stronie internetowej sklepu oraz w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się zdjęcia prezydenta Karola Nawrockiego, często wykonane przez fotografów Kancelarii Prezydenta. W opisach produktów i wpisach podkreśla się, że marka powstała w czasie kampanii prezydenckiej i jest inspirowana postawą oraz charakterem głowy państwa.

Zastrzeżony znak towarowy i powiązania rodzinne

Znak towarowy "Nowrocky" został oficjalnie zarejestrowany 5 listopada 2025 roku przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta - dowiedzieli się Sylwester Ruszkiewicz oraz Michał Wróblewski. Obejmuje on szeroki katalog produktów: od odzieży i akcesoriów sportowych, przez sprzęt do ćwiczeń, aż po usługi gastronomiczne i hotelarskie. Ochrona znaku daje właścicielowi wyłączne prawo do wykorzystywania logotypu na określonych towarach i usługach.

Nina Nawrocka, z zawodu cukiernik, pojawiała się w ostatnim czasie w Pałacu Prezydenckim, jednak Kancelaria Prezydenta podkreśla, że nie ingeruje w prywatną działalność gospodarczą członków rodziny prezydenta.

W mediach społecznościowych marki Nowrocky regularnie pojawiają się zdjęcia prezydenta, a także wpisy dotyczące działalności Fundacji Pierwszej Damy "Blisko Ludzkich Spraw". Firma chwali się obecnością na wydarzeniach patriotycznych i sportowych, często podkreślając związek z prezydentem.

Pałac Prezydencki zapewnia jednak, że prezydent nie czerpie żadnych korzyści z działalności marki, a ekspozycja ubrań z logotypem podczas wydarzeń publicznych nie jest elementem żadnej współpracy marketingowej.

Kto zarządza marką Nowrocky?

Prezesem spółki Nowrocky jest 34-letni Maciej Bartasun, wcześniej związany z branżą deweloperską i nieruchomościami. Firma została zarejestrowana w listopadzie 2025 roku z kapitałem zakładowym 5 tys. zł. W dokumentach rejestrowych zadeklarowano szeroki zakres działalności - od sprzedaży odzieży, przez produkcję lodów, po sprzedaż sprzętu sportowego i książek.

Wciąż nie wiadomo też, czy firma Nowrocky posiada oficjalną zgodę na wykorzystywanie wizerunku prezydenta i czy korzysta z logotypu za zgodą właściciela znaku towarowego. Nie wiadomo też, czy spółka ma prawo wykorzystywać zdjęcia wykonane przez fotografów Kancelarii Prezydenta.