1 103 100 osób, czyli o 5,6 proc. więcej rok do roku - tylu cudzoziemców wykonywało pracę w naszym kraju pod koniec sierpnia 2025 roku. Są to najnowsze dane na temat liczby pracujących w Polsce obcokrajowców opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

GUS poinformował, że w Polsce pracuje 1,1 mln obcokrajowców - według stanu na 31 sierpnia 2025 r.

Jaka narodowość jest najliczniejsza? O tym poniżej.

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Obcokrajowcy na polskim rynku pracy. Aktualne dane GUS

Na koniec sierpnia ubiegłego roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,7 proc. Z danych GUS wynika, że wśród cudzoziemców wykonujących pracę 424,7 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 4,0 proc. więcej niż w sierpniu 2024 r. oraz 0,8 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 sierpnia 2025 roku było ich 739,4 tys., czyli o 5,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 0,2 proc. mniej niż w lipcu 2025.

Obywatele Ukrainy stanowili 67,0 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem sierpnia 2024 roku o 0,2 pkt. proc. i był taki sam jak w lipcu 2025 roku.

/ Mateusz Krymski / PAP

W stosunku do sierpnia 2024 roku wśród cudzoziemców wykonujących pracę zwiększyła się zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn - odpowiednio o 5,8 proc. i 5,4 proc. W porównaniu z 31 lipca 2025 roku liczba zarówno kobiet jak i mężczyzn zmniejszyła się 0,3 proc.

Gdzie najczęściej pracują cudzozimiecy?

W ostatnim dniu sierpnia 2025 roku co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (20,1 proc.). Natomiast, podobnie jak w całym 2024 roku, najmniej spośród analizowanej grupy cudzoziemców mieszkało w regionie świętokrzyskim (0,8 proc.).