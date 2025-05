Są prokuratorskie zarzuty po wypadku podczas niedzielnych wyścigów na płycie lotniska w Krośnie. Jeden z samochodów wjechał w tłum kibiców. Poszkodowanych zostało 17 osób.

Do wypadku doszło w niedzielę na płycie lotniska w Krośnie / KM PSP w Krośnie / Państwowa Straż Pożarna

W niedzielę ok. 12:30 na lotnisku w Krośnie podczas wyścigów samochodowych doszło do wypadku, w którym samochód wjechał w tłum ludzi.

Kierowca auta i organizator imprezy usłyszeli zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz nieumyślne spowodowanie obrażeń u 17 osób.

Zarzuty dla organizatora dotyczą braku zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, dla kierowcy - niezastosowania właściwej techniki jazdy.

Śledczy wnioskują o areszt dla organizatora zawodów.

Kierowca, mający 27 lat, musi wpłacić 100 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.

Odbywały się tam wyścigi samochodowe. Na nagraniach, które dostaliśmy od was na Gorącą linię RMF FM, widać, że jeden z samochodów zaraz po starcie wpadł w poślizg i wjechał w tłum ludzi.

Wypadek w Krośnie Gorąca Linia RMF FM

Zarzuty dla kierowcy auta i organizatora imprezy

Według prokuratury organizator dopuścił kibiców za blisko toru, ogradzając go metalowymi barierkami, choć należało użyć masywnych zapór, które spowodowałaby zatrzymanie pojazdu.



W stosunku do organizatora jest to zarzut związany z niezapewnieniem właściwym bezpieczeństwa zorganizowanej imprezy poprzez niewyznaczenie odpowiednich stref bezpieczeństwa i niezapewnienie odpowiednich środków technicznych, które by zabezpieczały widzów. Natomiast wobec kierującego pojazdem to jest niezastosowanie właściwej techniki jazdy, w wyniku czego stracił kontrolę nad pojazdem - mówiła Monika Kaszubowicz, zastępca prokuratora okręgowego w Krośnie.



Śledczy wnioskują do sądu o areszt dla organizatora zawodów.



Wobec 27-letniego kierowcy zastosowano sto tysięcy złotych poręczenia majątkowego.



Obu mężczyznom grozi do ośmiu lat więzienia.

Kierowca samochodu, który wjechał w kibiców, ma 27 lat. On i organizator zawodów jeszcze w niedzielę zostali zatrzymani. Byli trzeźwi.

W wypadku rannych zostało 17 osób. Pięć przebywa w szpitalu, jedna jest w stanie poważnym.

W akcji pomocy poszkodowanym uczestniczyło około 30 strażaków, 11 karetek i trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sanoka, Lublina i z Kielc.

"Ta impreza nie powinna się odbyć"

Miejsce wypadku / foto KM PSP Krosno / Państwowa Straż Pożarna

Po feralnej imprezie pojawiły się już głosy wskazujące na liczne nieprawidłowości w organizacji pokazu.

Nie było środków bezpieczeństwa. Ta impreza nie powinna się odbyć. Niestety lekceważenie kilku osób spowodowało to, że nie wszyscy wrócili do domu - powiedział w rozmowie z reporterem RMF MAXX Łukaszem Zakrzewskim organizator pokazów samochodowych Rafał Hazar.

Jak dowiedział się Łukasz Zakrzewski, nie zapadły jeszcze decyzje o przyszłości tego typu wydarzeń na krośnieńskim lotnisku. Następne jest zaplanowane na sierpień.

Myślę, że kwestia oceny planowanych ewentualnych eventów nie leży w naszych kompetencjach, natomiast na pewno nie chcielibyśmy, aby podobne zdarzenia miały miejsce na naszym lotnisku - przyznał Robert Grabowski, prezes zarządu lotniska Krosno. Lotnisko nie ucierpiało. Niestety ucierpieli ludzie - dodał, wskazując, że to po stronie organizatora imprez jest obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa.