Netflix oficjalnie ogłosił, że gospodarzem polskiej wersji popularnego programu randkowego "Love is Blind" będzie znane małżeństwo – Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Polska odsłona eksperymentu miłosnego, który podbił serca widzów na całym świecie, już wkrótce pojawi się na platformie streamingowej.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona na gali Herosi 2025 / Foton / PAP

"Love is Blind" to nietypowy show randkowy, w którym uczestnicy poznają się i zakochują, nie widząc siebie nawzajem. Randki odbywają się w specjalnych "kapsułach", gdzie rozmówcy słyszą się, ale nie mogą się zobaczyć. Dopiero po zaręczynach mają okazję spojrzeć sobie w oczy po raz pierwszy. Następnie pary próbują połączyć emocjonalną więź z codziennym życiem, zamieszkując razem i planując ślub. Ostateczna decyzja zapada przy ołtarzu - czy miłość okaże się naprawdę ślepa?

Wideo youtube

"Znalezienie prawdziwej miłości to największa wygrana"

Gospodarzami polskiej edycji zostali aktorka Zofia Zborowska-Wrona oraz były siatkarz Andrzej Wrona, którzy prywatnie są małżeństwem od 2019 roku i wychowują dwie córki.

Znalezienie prawdziwej miłości to największa wygrana - podkreśla Zofia Zborowska-Wrona cytowana w komunikacie Netfliksa i dodaje: Jeśli możemy towarzyszyć innym w szukaniu i budowaniu takiej relacji, to wchodzimy w to całym sercem! Jestem bardzo podekscytowana, że będziemy prowadzić "Love is Blind" razem z Andrzejem. Para przyznaje, że z zapartym tchem śledziła zagraniczne edycje programu i nie kryje ekscytacji z możliwości poprowadzenia polskiej wersji.

Andrzej Wrona zwraca uwagę na wyjątkowość formatu, w którym kluczową rolę odgrywa komunikacja. Siatkarz zwrócił uwagę, że zakochanie się w kimś na podstawie godzin rozmów, bez widzenia się nawzajem, wydaje się wręcz magiczne w dzisiejszym świecie.

Edycje powstają w różnych krajach

"Love is Blind" to format, który zdobył popularność w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji czy Japonii. W USA show doczekał się już ośmiu sezonów, a każda edycja przyciąga miliony widzów przed ekrany.