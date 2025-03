Biało-czerwone medalistki olimpijskie Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka wystąpiły w najstarszym na świecie maratonie łyżwiarskim na naturalnym lodzie, który odbył się w fińskim Kuopio. Swój wyczyn nazwały „Polar Ice Maraton – ekstremalny wyścig łyżwiarek”. Czerwonka wygrała na dystansie 52,5 kilometra, Złotkowska była trzecia. Teraz nasze mistrzynie kontynuują projekt i wzięły udział w wyjątkowym pikniku. Całe rodziny bawiły się na lodzie w Lubinie.

/ Materiały prasowe

W wyjątkowym wydarzeniu - "KINDER Joy of moving - Rodzinne ślizganie na łyżwach z Mistrzyniami" bawiło się w Lubinie ponad 200 osób, a 150 spędziło aktywnie czas na łyżwach.

Nie chciałyśmy, żeby nasz wyścig w Finlandii zakończył się po przejechaniu mety - tłumaczy ideę pikniku Luiza Złotkowska.

Chciałyśmy zrobić coś więcej, przekazać wiedzę o tym, jak środowisko wpływa na sport. Bardzo się cieszę, że dzięki programowi Kinder Joy of Moving mogłyśmy zrealizować ten event w Lubinie. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Pomimo niezbyt przychylnej pogody było mnóstwo osób, rodziny z dziećmi, starsi, młodsi, dziadkowie. Naprawdę było niesamowicie i wszyscy byli z nami zarówno na lodowisku, jak i na części ekologicznej, edukacyjnej, w hali sportowej. Bardzo się cieszymy, że nasz przekaz poszedł w świat, to jak bardzo środowisko wpływa na sport. Cieszymy się też, że za pośrednictwem naszego maratonu mogłyśmy przekazać tę wiadomość - dodaje.

W trakcie rodzinnego pikniku, który odbywał się na lodowisku w Lubinie każdy - i dziecko i dorosły, mógł poznać mistrzynie i aktywnie spędzać czas.

Nasze łyżwiarki, Luiza i Natalia, połączyły lekcję wychowania fizycznego i ekologii w wyjątkowe doświadczenie dla całych rodzin. I to wszystko w oprawie i przy wsparciu programu KINDER Joy of moving - mówi Magdalena Szozda, Brands Partnership & KINDER Joy of moving Manager w Ferrero.

/ Materiały prasowe

KINDER Joy of moving to program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany przez Grupę Ferrero w ponad 20 krajach na całym świecie, w tym od 2007 roku również w Polsce.

Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja sportowa oraz promocja aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia i ich rodzin.

Cały ten projekt był ekstremalny - uważa Natalia Czerwonka.

Dzisiaj miałyśmy wyścig połączony z rodzinnym ślizganiem, a wszystko zakończyły warsztaty edukacyjne. To była niesamowita przygoda, której kompletnie nie żałuję. Chociaż pierwotnie miała się odbyć miesiąc później, to stało się inaczej. Najpierw było 52,5 km na łyżwach, teraz jesteśmy w Lubinie, gdzie frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Ścigaliśmy się i bawiliśmy się na łyżwach. Bałyśmy się trochę, że na te warsztaty edukacyjne dzieci nie dojdą. A przyszli wszyscy i słuchali wypowiedzi o środowisku, o tym jak zmienia się klimat, jak zmieniają się sporty zimowe, ile kosztuje przygotowanie śniegu na igrzyska olimpijskie. Myślę, że to nie było ostatnie nasze takie spotkanie. Bo to projekt, gdy łączymy sport z edukacją. Wiemy już, co można dodać, co można odjąć i jak to jeszcze ulepszyć - dodaje.

/ Materiały prasowe

Przypomnijmy, że sam maraton odbywał się na zamarzniętym jeziorze Kallavesi w Kuopio i był niejako powrotem do korzeni łyżwiarstwa, które zaczęło się właśnie na naturalnych ślizgawkach.

W sumie startowało, na różnych dystansach i w różnych kategoriach, ponad 600 osób.

Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka zdecydowały, że przebiegną najbardziej zbliżony dystans do maratonu, czyli trochę ponad 50 kilometrów - dokładnie 52,5 km.

Przez dwie godziny nasze gwiazdy zmagały się z wiatrem, naturalnie nierównym lodem oraz bólem po... upadkach. Ale spisały się znakomicie - nie tylko przejechały cały dystans, ale były w ścisłej czołówce, choć pierwszy raz w życiu startowały w takich warunkach i na tak długiej trasie.

Natalia wygrała, Luiza była trzecia.