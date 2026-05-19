Władimir Putin rozpoczął swoją 25. wizytę w Chinach, a zarazem kolejne – bo aż 40. – spotkanie z Xi Jinpingiem od czasu, gdy chiński przywódca objął władzę w 2013 roku. Putinowi towarzyszą wysokiej rangi urzędnicy oraz szefowie największych banków i firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Nowateku. Spotkanie odbywa się tuż po wizycie Donalda Trumpa w Pekinie.

Relacje między Rosją a Chinami od lat określane są mianem "partnerstwa bez granic". Xi Jinping i Władimir Putin nie kryją wzajemnej sympatii - zarówno na oficjalnych spotkaniach, jak i poza protokołem dyplomatycznym. Wspólne świętowanie urodzin, wymiana prezentów (od tradycyjnych rosyjskich lodów po chińskie pandy i ekskluzywne herbaty), a także demonstracje zaufania, jak zaproszenie Xi do rosyjskiego Centrum Dowodzenia Sił Zbrojnych, pokazują, że jest to relacja wykraczająca poza zwykłą współpracę polityczną.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Xi Jinping wybrał Moskwę na cel swojej pierwszej zagranicznej podróży po objęciu władzy. Od tego czasu odwiedził Rosję aż 11 razy, a Putin regularnie gości w Chinach. Ich spotkania odbywają się nie tylko podczas oficjalnych wizyt, ale także na szczytach BRICS czy Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Wizyta Putina w Pekinie odbywa się w wyjątkowym momencie. Zaledwie kilka dni wcześniej Chiny gościły prezydenta USA Donalda Trumpa. Zdaniem Reutersa, Pekin chce pokazać w ten sposób światu, że jest stabilnym i przewidywalnym partnerem, który potrafi rozmawiać zarówno z Waszyngtonem, jak i Moskwą.

Energetyczny sojusz i gospodarcze powiązania

Jednym z kluczowych tematów rozmów Putina i Xi będzie energetyka. Projekt gazociągu Siła Syberii 2, który ma połączyć rosyjskie złoża gazu z północnymi prowincjami Chin, może stać się jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych dekady. Dla Rosji to szansa na dywersyfikację rynków zbytu i uniezależnienie się od europejskich odbiorców, dla Chin - gwarancja stabilnych dostaw surowców energetycznych.

Ale współpraca nie ogranicza się tylko do gazu i ropy. Chiny eksportują do Rosji samochody, elektronikę i maszyny, a rosyjskie firmy coraz mocniej wchodzą na chiński rynek. Wspólne inwestycje obejmują także nowe technologie, rolnictwo i infrastrukturę transportową.

Przewiduje się, że w trakcie wizyty delegacje podpiszą ok. 40 dokumentów i umów, w tym przede wszystkim o charakterze gospodarczym.

30 lat strategicznego partnerstwa

Tegoroczna wizyta Putina w Pekinie ma także wymiar symboliczny. Przypada na 30. rocznicę strategicznego partnerstwa między Rosją a Chinami oraz 25. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Warto zauważyć, że podczas gdy wizyta Donalda Trumpa miała głównie ceremonialny charakter, spotkanie Putina z Xi Jinpingiem koncentruje się na konkretnych rozmowach dotyczących geopolityki i gospodarki. Pekin, przyjmując w krótkim odstępie czasu dwóch największych światowych graczy, umacnia swoją pozycję jako kluczowego mediatora i rozgrywającego na arenie międzynarodowej.

W tle rozmów pojawiają się jednak poważne wyzwania - wojna w Ukrainie, napięcia handlowe, kryzys energetyczny i niepewność na rynkach światowych. Chiny oficjalnie deklarują neutralność wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, wzywając do dialogu, ale jednocześnie nie potępiają działań Kremla i zwiększają zakupy rosyjskiej ropy, gazu i węgla. W 2025 roku wymiana handlowa między oboma krajami osiągnęła rekordowe 228,1 miliarda dolarów, a Rosja odnotowała nadwyżkę handlową na poziomie 21,49 miliarda dolarów - aż o 55 procent więcej niż rok wcześniej.