Włoch rywalizuje w Formule 1 dopiero drugi sezon, jednak już teraz pokazuje, że potrafi walczyć z najlepszymi.

W ekipie Mercedesa Antonelli pojawił się w 2025 roku, zastępując legendarnego Lewisa Hamiltona, który przeniósł się do Ferrari.



Podium dla Piastriego i Leclerca

Za plecami Antonellego walkę o kolejne miejsca na podium stoczyli Oscar Piastri z McLarena oraz Charles Leclerc z Ferrari.

Australijczyk zajął drugą pozycję, a Monakijczyk musiał zadowolić się miejscem trzecim.



Nowy lider mistrzostw świata

Dzięki zwycięstwu na torze Suzuka Antonelli został nowym liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1. Jego imponująca forma na początku sezonu sprawia, że coraz częściej mówi się o nim jako o głównym kandydacie do tytułu mistrza świata.

Kolejna runda mistrzostw świata zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kibice z niecierpliwością czekają na kolejne popisy młodego Włocha za kierownicą Mercedesa.