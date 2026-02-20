20 lutego mija osiem lat od śmierci Agnieszki Kotulanki, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych i teatralnych. Jej postać na zawsze zapisała się w historii polskiej kultury, a widzowie do dziś wspominają ją z sentymentem, zwłaszcza dzięki roli Krystyny Lubicz w kultowym serialu "Klan".
- Agnieszka Kotulanka zmarła 20 lutego 2018 roku, mając 61 lat.
- Największą popularność przyniosła jej rola Krystyny Lubicz w serialu "Klan".
- Dwukrotnie otrzymała Telekamerę dla najlepszej polskiej aktorki.
Agnieszka Kotulanka, urodzona 26 października 1956 roku w Warszawie, już od najmłodszych lat wykazywała zamiłowanie do sztuki aktorskiej. W 1981 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, gdzie zdobyła solidne podstawy do przyszłej kariery.
Pierwsze kroki na scenie stawiała w Teatrze Współczesnym, gdzie występowała przez osiem lat, od 1981 do 1989 roku. Równocześnie pojawiała się w epizodycznych rolach w serialu "Dom" oraz debiutowała w Teatrze Telewizji, gdzie zagrała m.in. w "Śmierci komiwojażera" Arthura Millera.
W 1989 roku Agnieszka Kotulanka zdecydowała się na wyjazd do Kanady. Tam przez dwa lata mieszkała i sporadycznie występowała dla polskiej społeczności. Jednak serce artystki zawsze biło dla polskiej sceny - po udziale w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu postanowiła wrócić do kraju.
Po powrocie kontynuowała współpracę z Teatrem Telewizji, a także użyczała swojego głosu w produkcjach dubbingowych.
Prawdziwą sławę przyniosła jej rola Krystyny Lubicz w telenoweli "Klan". Od 1997 do 2013 roku wcielała się w postać, która stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek polskiej telewizji. Dzięki tej roli zdobyła serca milionów widzów, a jej kreacja była wielokrotnie doceniana przez krytyków i publiczność.
Dwukrotnie, w 2000 i 2004 roku, otrzymała prestiżową statuetkę Telekamery dla najlepszej polskiej aktorki.
Agnieszka Kotulanka nie ograniczała się tylko do jednej dziedziny sztuki. Występowała w warszawskich teatrach, takich jak Komedia, Syrena, Kwadrat czy Bajka. Jej dorobek obejmuje również kilkanaście ról filmowych, m.in. w produkcjach "Niezawodny system", "Rośliny trujące", "Nadzór" czy "Wielki wóz". Aktorka była także cenioną artystką dubbingową.
Agnieszka Kotulanka zmarła 20 lutego 2018 roku. Bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotoczny udar mózgu. W dniu śmierci skarżyła się na bóle głowy. W ostatnich latach życia zmagała się z depresją oraz chorobą alkoholową.
Kotulanka została pochowana na cmentarzu w Legionowie. Podczas uroczystości pogrzebowych jej syn wspominał ją jako osobę o wielkim poczuciu humoru, która potrafiła wywołać uśmiech nawet w najtrudniejszych chwilach.
Osiem lat po jej śmierci, pamięć o aktorce jest wciąż żywa, a jej dorobek artystyczny pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń.