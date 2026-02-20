20 lutego mija osiem lat od śmierci Agnieszki Kotulanki, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych i teatralnych. Jej postać na zawsze zapisała się w historii polskiej kultury, a widzowie do dziś wspominają ją z sentymentem, zwłaszcza dzięki roli Krystyny Lubicz w kultowym serialu "Klan".

Agnieszka Kotulanka / Andrzej Rybczyński / PAP

Agnieszka Kotulanka zmarła 20 lutego 2018 roku, mając 61 lat.

Największą popularność przyniosła jej rola Krystyny Lubicz w serialu "Klan".

Dwukrotnie otrzymała Telekamerę dla najlepszej polskiej aktorki.

Agnieszka Kotulanka - początki kariery

Agnieszka Kotulanka, urodzona 26 października 1956 roku w Warszawie, już od najmłodszych lat wykazywała zamiłowanie do sztuki aktorskiej. W 1981 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, gdzie zdobyła solidne podstawy do przyszłej kariery.

Pierwsze kroki na scenie stawiała w Teatrze Współczesnym, gdzie występowała przez osiem lat, od 1981 do 1989 roku. Równocześnie pojawiała się w epizodycznych rolach w serialu "Dom" oraz debiutowała w Teatrze Telewizji, gdzie zagrała m.in. w "Śmierci komiwojażera" Arthura Millera.

Emigracja i powrót do Polski

W 1989 roku Agnieszka Kotulanka zdecydowała się na wyjazd do Kanady. Tam przez dwa lata mieszkała i sporadycznie występowała dla polskiej społeczności. Jednak serce artystki zawsze biło dla polskiej sceny - po udziale w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu postanowiła wrócić do kraju.

Po powrocie kontynuowała współpracę z Teatrem Telewizji, a także użyczała swojego głosu w produkcjach dubbingowych.

Rola Krystyny Lubicz

Prawdziwą sławę przyniosła jej rola Krystyny Lubicz w telenoweli "Klan". Od 1997 do 2013 roku wcielała się w postać, która stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek polskiej telewizji. Dzięki tej roli zdobyła serca milionów widzów, a jej kreacja była wielokrotnie doceniana przez krytyków i publiczność.

Dwukrotnie, w 2000 i 2004 roku, otrzymała prestiżową statuetkę Telekamery dla najlepszej polskiej aktorki.

Agnieszka Kotulanka nie ograniczała się tylko do jednej dziedziny sztuki. Występowała w warszawskich teatrach, takich jak Komedia, Syrena, Kwadrat czy Bajka. Jej dorobek obejmuje również kilkanaście ról filmowych, m.in. w produkcjach "Niezawodny system", "Rośliny trujące", "Nadzór" czy "Wielki wóz". Aktorka była także cenioną artystką dubbingową.

Na co zmarła Agnieszka Kotulanka?

Agnieszka Kotulanka zmarła 20 lutego 2018 roku. Bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotoczny udar mózgu. W dniu śmierci skarżyła się na bóle głowy. W ostatnich latach życia zmagała się z depresją oraz chorobą alkoholową.

Kotulanka została pochowana na cmentarzu w Legionowie. Podczas uroczystości pogrzebowych jej syn wspominał ją jako osobę o wielkim poczuciu humoru, która potrafiła wywołać uśmiech nawet w najtrudniejszych chwilach.

Osiem lat po jej śmierci, pamięć o aktorce jest wciąż żywa, a jej dorobek artystyczny pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń.