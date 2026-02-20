Przetargi na nowych wykonawców tunelu średnicowego w Łodzi powinny zostać ogłoszone w III-IV kwartale tego roku. Jak zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe, wyłonionych zostanie dwóch wykonawców - jeden dokończy sam tunel, drugi zajmie się wykończeniem przystanków oraz infrastruktury naziemnej.

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

Po wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu wykonawcy, spółce PBDiM, sytuacja inwestycji pozostaje jednym z najważniejszych tematów w mieście.

Powodem wypowiedzenia umowy były liczne błędy wykonawcze, braki w dokumentacji, niska efektywność, brak płynności finansowej i ignorowanie sygnałów ostrzegawczych, które doprowadziło do katastrofy budowlanej (zawalenia się kamienicy) we wrześniu 2024 r. Od tamtego czasu realizacja inwestycji stanęła w miejscu.

Według najnowszych informacji przetargi na nowych wykonawców tunelu średnicowego w Łodzi powinny zostać ogłoszone w III-IV kwartale tego roku.

Tunel średnicowy w Łodzi. Co wiadomo?

Do tej pory PKP PLK wypłaciły podwykonawcom PBDiM około 250 tys. zł. Jak informują kolejarze, złożono niemal 500 wniosków o płatność bezpośrednią od podwykonawców. Wnioski są weryfikowane, a procedura bezpośrednich płatności ma zabezpieczyć firmy, które realizowały prace przy inwestycji.

Dla mieszkańców nieruchomości znajdujących się na trasie tunelu, mimo wypowiedzenia umowy wykonawcy, sytuacja formalna na razie się nie zmienia. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne spotkania dotyczące m.in. mieszkań zamiennych oraz procedur wykupu. Te będzie możliwe po zmianie decyzji lokalizacyjnej, wynikającej z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Tunel średnicowy ma mieć długość 7,5 km. Połączy stację Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i stacją Żabieniec. Inwestycja jest już opóźniona o kilka lat. Pierwotnie miała zostać zakończona w 2021 r.