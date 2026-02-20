Pięć rosyjskich samolotów wojskowych w strefie identyfikacji obrony powietrznej w pobliżu Alaski przechwyciły amerykańskie myśliwce – poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej.

Zdj. poglądowe; rosyjski Tu-95 / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W pobliżu Alaski przechwycono pięć rosyjskich samolotów

Dwa bombowce Tu-95, dwa myśliwce Su-35 oraz samolot wczesnego ostrzegania A-50 zostały zauważone w czwartek wieczorem czasu miejscowego - czyli w piątek rano w Polsce - u wybrzeży Alaski. W odpowiedzi strona amerykańska wysłała własne samoloty: po dwa myśliwce typu F-16 i F-35, samolot E-3 AWACS oraz cztery samoloty tankowania powietrznego KC-135.

Jak poinformowało Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej, nie doszło do naruszenia amerykańskiej przestrzeni powietrznej, a rosyjskie maszyny zostały przechwycone i były eskortowane nad wodami międzynarodowymi do chwili opuszczenia przez nie strefy identyfikacji.

Podobne działania rosyjskiego lotnictwa są regularnie obserwowane zarówno w pobliżu Alaski, jak i nad Morzem Bałtyckim oraz w pobliżu Norwegii. Rosyjskie samoloty często pojawiają się bez włączonych transponderów i zgłoszonych planów lotu, co stwarza ryzyko dla ruchu cywilnego, a tym samym wymusza reakcję sił powietrznych państw sąsiadujących z Rosją (nad Bałtykiem często w ramach misji Baltic Air Policing).