To ma być sposób na uciszenie Państwowej Komisji Wyborczej i zachowanie ciągłości funkcjonowania. W sobotę w Warszawie odbędzie się kongres Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, która połączy się z partią Imperium Kontratakuje.

W sobotę w Warszawie odbędzie się kongres partii Nowa Nadzieja, podczas którego nastąpi połączenie z ugrupowaniem Imperium Kontratakuje.

Celem kongresu jest techniczne sfinalizowanie procesu połączenia obu partii; wydarzenie będzie zamknięte dla mediów.

Po połączeniu ugrupowanie będzie funkcjonować pod nazwą Nowa Nadzieja, aby zachować ciągłość działania i nazwę w razie wykreślenia obecnej partii z rejestru.

Sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak powiedział PAP, że jedynym celem kongresu jest sfinalizowanie procesu połączenia obu ugrupowań. Dodał, że kongres ma "charakter techniczny" i będzie zamknięty dla mediów. Sobotni kongres to dla nas czysto techniczna sprawa - zaznaczył.

Połączenie partii. A co z nazwą?

Poseł Konfederacji oraz wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo powiedział, że w praktyce wygląda to tak, że "kilka tysięcy członków Nowej Nadziei wybrało delegatów, którzy na tym kongresie w sobotę podejmą decyzję o połączeniu partii Nowa Nadzieja z Imperium Kontratakuje". Jak dodał, te połączone partie będą funkcjonowały pod nazwą Nowa Nadzieja". Według posła formalne połączenie dwóch ugrupowań ma pomóc "zakończyć w takim sensie prawny konflikt z PKW" w kwestii sprawozdania finansowego Nowej Nadziei.

Nie planujemy i nie spodziewamy się żadnych kontrowersji - po prostu spokojny kongres, techniczny, porządkujący te sprawy formalne - powiedział Pejo.

Powstanie nowego ugrupowania ma być sposobem na poradzenie sobie w sytuacji, w której obecna Nowa Nadzieja może zniknąć z rejestru partii politycznych, a chodzi o zachowanie tej nazwy a także zapewnienie ciągłości funkcjonowania ugrupowania, którego prezesem jest jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił bowiem wykreślić z ewidencji partii politycznych Nową Nadzieję, po wniosku Państwowej Komisji Wyborczej w związku z niezłożeniem w terminie sprawozdania finansowego ugrupowania za 2024 r. Partia odwołała się od tej decyzji, ale ostatecznego rozstrzygnięcia jeszcze nie ma.

Na okoliczność gdyby Nowa Nadzieja została ostatecznie wykreślona z ewidencji, ugrupowanie przygotowało rozwiązanie w postaci utworzenia innej partii pod nazwą Imperium Kontratakuje - została ona wpisana do rejestru 7 stycznia.

Taki jest plan A

Prezes Imperium Kontratakuje, a także rzecznik Konfederacji i współtworzącej ją Nowej Nadziei Wojciech Machulski przyznał w rozmowie z PAP na początku stycznia, że partia ta powstała, żeby zabezpieczyć się na ewentualność taką, że nie będzie po myśli Nowej Nadziei linia orzecznicza ws. wniosku o jej wykreślenie z ewidencji.

Jak mówił, "plan A jest taki, żeby wykorzystać tę techniczną partię Imperium Kontratakuje, by rozwiązać w sposób legalny te problemy prawne", uchronić Nową Nadzieję i dalej funkcjonować pod tą nazwą.

Obok Machulskiego, osobami, które zgłosiły Imperium Kontratakuje do rejestru są Tomasz Grabarczyk oraz Szymon Śmierciak - także działacze Nowej Nadziei. Zgodnie z informacją widniejącą na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie - który prowadzi rejestr partii - postanowienie w sprawie wpisania partii do ewidencji jest już prawomocne.

Machulski zaznaczył wówczas, że szczegółowe kwestie dotyczące tego, w jaki sposób formalnie ma dojść do połączenia Nowej Nadziei z Imperium Kontratakuje, "pozostawia prawnikom". Nowa partia ma jednak nosić starą nazwę - Nowa Nadzieja.

Wystąpienie o zmianę nazwy

W związku z przepisami ustawy o partiach politycznych, "połączenie" ugrupowań mogłoby w praktyce wyglądać tak, że działacze obecnej Nowej Nadziei mogliby przejść do partii Imperium Kontratakuje, która następnie wystąpiłaby o zmianę nazwy na Nowa Nadzieja. Zmiany w nazwie, znaku graficznym, statucie itd. muszą zostać zgłoszone do warszawskiego sądu okręgowego.

Gdyby jednak odwołanie od wykreślenia Nowej Nadziei z ewidencji zostało zaakceptowane, partia dalej by funkcjonowała, natomiast Imperium Kontratakuje - jak powiedział Machulski - w praktyce nie będzie prowadzić działalności. A jeśli partia np. nie złoży w terminie sprawozdania finansowego z działalności, w konsekwencji przestaje istnieć.

Sąd Okręgowy w Warszawie 21 listopada 2025 r. postanowił wykreślić Nową Nadzieję z ewidencji partii politycznych. Wniosek w tej sprawie skierowała PKW w związku z niezłożeniem przez ugrupowanie Sławomira Mentzena sprawozdania finansowego za 2024 r.

Według ustawy o partiach politycznych w przypadku niezłożenia przez partię sprawozdania w terminie PKW występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji. W czerwcu ub.r. w rozmowie z PAP poseł Pejo podkreślał, że w ocenie Nowej Nadziei sprawozdanie finansowe zostało złożone w terminie, a problemem jest "interpretacja PKW".